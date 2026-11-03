به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، آتشفشان مایون با ارتفاع ۲۴۶۲ متر که به دلیل شکل مخروطی و تقریبا بی‌نقص خود شناخته می‌شود، به عنوان یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های فیلیپین در سال جاری شناخته شده است. این فوران جدید که با خروج حجم عظیمی از خاکستر و دود همراه بود، بار دیگر خطرات ناشی از فعالیت‌های لرزه‌ای و آتشفشانی را در این مجمع‌الجزایر زلزله‌ خیز واقع در امپایر اقیانوس آرام (حلقه آتش اقیانوس آرام) برجسته کرده است.

مقامات محلی و نهادهای مدیریت بحران فیلیپین پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های مکرر این کوه آتشفشانی در حالت آماده‌باش قرار داشته و نسبت به خطرات ناشی از ریزش مواد مذاب، گازهای سمی و فوران‌های ناگهانی در مناطق پیرامونی هشدار داده بودند. مایون طی ماه‌های گذشته بارها با پمپاژ مواد مذاب و خاکستر، ساکنان روستاهای اطراف را وادار به احتیاط و آماده‌باش کرده است.