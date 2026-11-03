در پی طرح مشکلات و نارضایتی‌های باشگاه شهداب یزد از فدراسیون والیبال، طی یکی دو روز آینده نشستی با رئیس فدراسیون برای رفع این مسائل برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد از برگزاری نشست با رئیس فدراسیون والیبال برای بررسی و رفع مشکلات و نارضایتی‌های باشگاه شهداب خبر داد.

هاشمی گفت: در نشست برگزارشده، مدیرعامل باشگاه شهداب مسائل و گلایه‌های خود را مطرح کرد و توضیحاتی نیز از سوی مسئولان استان و دکتر جوکار ارائه شد که در نهایت با پیگیری معاون وزیر ورزش تصمیمات خوبی برای رفع مشکلات اتخاذ شد.

وی افزود: در همین نشست، به‌صورت تلفنی با رئیس فدراسیون والیبال گفت‌و‌گو و مسائل مطرح‌شده و نارضایتی‌های باشگاه شهداب را به وی منتقل کردم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد تصریح کرد: قرار است طی یکی دو روز آینده نشستی با رئیس فدراسیون برگزار شود تا مشکلات و اختلافات موجود برطرف شود و باشگاه شهداب بتواند با آرامش حضور خود در رقابت‌های لیگ را ادامه دهد.

شهداب یزد قرار بود فردا پذیرای مس رفسنجان باشد که به دلیل مشکلات پیش آمده برای نماینده استان این بازی برگزار نمی‌شود.