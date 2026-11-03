دشمنان ایران اسلامی از کودتای ۱۳۳۲ تا تأسیس لانه جاسوسی و امروز با جنگ ترکیبی اقتصادی و فرهنگی و شایعه‌پراکنی، همواره در پی ضربه زدن به ملت ایران بوده‌اند؛ اما به گفته کارشناسان، ایستادگی در برابر این توطئه‌ها تنها با هوشیاری و وحدت ملی ممکن است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ توطئه‌های آمریکایی که با کودتای سال ۱۳۳۲ در ایران آغاز شد و نقطه اوج آن در سال‌های پیش از انقلاب، تأسیس لانه جاسوسی در تهران بود، حالا با جنگ‌های ترکیبی اقتصادی – فرهنگی و شایعه پراکنی، رخ نمایی می‌کند که لازمه ایستادگی در برابر آن، هشیاری و وحدت ملت ایران است.