یوم الله ۱۳ آبان روزی است که با حماسه آفرینی دانش آموزان، دانشجویان و مردم انقلابی کشورمان در مبارزه علیه استکبار جهانی در تاریخ بزرگ ایران به ثبت رسید.

حماسه دانش آموزان، دانشجویان و ملت قهرمان ایران در مبارزه با استکبار جهانی

حماسه دانش آموزان، دانشجویان و ملت قهرمان ایران در مبارزه با استکبار جهانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیزدهم آبان در تاریخ کشورمان یادآور حماسه آفرینی دانش آموزان، دانشجویان و مردم انقلابی ایران اسلامی است که در راه مبارزه با استکبار جهانی و طاغوت به ثبت رسانده‌اند.

دانش آموزان کشورمان در تمامی عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی همگام و همراه با ملت قهرمان ایران از جمله مبارزه علیه رژیم ستمشاهی، پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس، سازندگی و توسعه کشور و دفاع‌های مقدس دوم و سوم حضوری اثرگذار داشته‌اند.

شهیدان بهنام محمدی و میکائیل میردورقی از جمله دانش آموزان شهید استان خوزستان می‌باشند که به مانند دیگر شهدای دانش آموز در راه دفاع از میهن اسلامی آسمانی شدند و الگویی برای کودکان و نوجوانان ایران اسلامی هستند.

فردا دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم بصیر استان خوزستان همگام با ملت قهرمان ایران با حضور حماسی در راهیپمایی یوم الله ۱۳ آبان استکبار ستیزی خود را به جهانیان نشان خواهند داد.