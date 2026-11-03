۲۵ فردی که با انتشار مطالب خلاف واقع، اخبار کذب و شایعات در فضای مجازی، باعث تشویش اذهان عمومی و نگرانی شهروندان مس شدند؛ به دام افتادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم در این باره گفت: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی و در راستای برخورد با عوامل انتشار اخبار کذب و مطالب خلاف واقع، ۲۵ نفر از افراد شناسایی شده، دستگیر و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.

حمید حسنی‌نیا با تأکید بر برخورد قانونی با انتشاردهندگان اخبار جعلی و شایعات بیان کرد: باانتشاردهندگان مطالب خلاف واقع و محتوا‌هایی با هدف تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی برخورد قانونی خواهد شد.

وی از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات را فقط از منابع رسمی و معتبر پیگیری و از بازنشر مطالب تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.