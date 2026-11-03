مردم بصیر گیلان با تداوم تجمعات شبانه خود در میدان مرکزی شهر رشت، یک دل و یک صدا، نوای حمایت از رهبر معظم انقلاب، انزجار از نظام استکباری و دفاع از میهن را تا پای جان سر می دهند.

گیلانیان، همچنان مقاوم و استوار تا پای جان

گیلانیان، همچنان مقاوم و استوار تا پای جان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ میدان شهدای ذهاب رشت در شبی دیگر، میزبان شهروندان بصیری بود که در تداوم شب های حماسه و اقتدار، صحنه اتحاد و انسجام ملتی خستگی ناپذیر بود که برای در دفاع از وطن، پای به سنگر خیابان گذاشته اند.

مردمیِ پای کار، که برای عزت و سرافرازی ایران اسلامی، پرشور و باصلابت پایبند عهدی هستند که با امام خود بسته اند.