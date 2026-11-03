فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، گفت: سیزدهم آبان، روایت ایستادگی ملتی است که در برابر فشار‌ها و توطئه‌های استکبارجهانی تسلیم نشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش با اشاره به ۱۳ آبان، روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی، گفت: ۱۳ آبان، نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استبداد و سلطه‌طلبی قدرت‌های استکباری و یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز یعنی تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان و دانش جویان در سال ۱۳۵۷ در دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، در تاریخ معاصر کشور است که هر یک جلوه‌ای از استقلال‌طلبی، آزادی‌خواهی و روحیه مقاومت ملت ایران را به نمایش گذاشته‌اند.

از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، آمریکا و جریان استکبار جهانی با بهره‌گیری از ابزار‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و رسانه‌ای، همواره درصدد تضعیف و به شکست کشاندن انقلاب اسلامی و متوقف کردن مسیر استقلال و پیشرفت ایران بوده‌اند. تحمیل جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران با پشتیبانی گسترده آمریکا و برخی قدرت‌های جهانی، اعمال تحریم‌های اقتصادی، فشار‌های سیاسی و توطئه‌های گوناگون، از جمله نمونه‌های این تقابل مستمر بوده است.

امروز نیز پس از گذشت دهه‌ها، این تقابل در اشکال جدید ادامه دارد و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، با نقش‌آفرینی آمریکا و همراهی رژیم منحوس صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر ماهیت تهدیدات و ضرورت حفظ آمادگی و هوشیاری ملی را آشکار ساخته است.

تجربه این تقابل‌ها، نشان می‌دهد که دشمن علاوه بر عرصه نظامی، با بهره‌گیری از جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی و جنگ شناختی، افکار عمومی و به‌ویژه باور‌ها و هویت نسل نوجوان و جوان را هدف قرار داده است؛ ازاین‌رو، افزایش بصیرت، سواد رسانه‌ای، آگاهی تاریخی و تقویت هویت ملی و دینی، ضرورتی انکارناپذیر در شرایط امروز کشور است.

بی‌تردید نوجوانان و دانش‌آموزان به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند و آینده‌سازان ایران اسلامی، با تکیه بر علم، آگاهی، خودباوری و مسئولیت‌پذیری، می‌توانند در صیانت از استقلال، امنیت و پیشرفت کشور نقش‌آفرین باشند.

در این مسیر، خانواده‌ها، نظام آموزشی و نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی نیز مسئولیتی مهم و مشترک بر عهده دارند چراکه جنگ‌های تحمیلی اخیر، بار دیگر نشان داد که حفظ امنیت و آرامش جامعه، علاوه بر آمادگی نیرو‌های مسلح و مجموعه‌های مسئول، به همبستگی ملی، هوشیاری اجتماعی و مشارکت آگاهانه مردم وابسته است.

پلیس نیز با درک مسئولیت خود در قبال آینده‌سازان کشور، صیانت از امنیت و آرامش اجتماعی، ارتقای آگاهی عمومی و فراهم‌سازی زمینه رشد و شکوفایی نسل نوجوان و جوان را از رسالت‌های مهم خود می‌داند.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و همه شهدای راه استقلال و عزت ایران اسلامی، فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز را گرامی داشته و سربلندی، موفقیت و آینده‌ای روشن برای نوجوانان و جوانان این مرزوبوم آرزومندم.

سرهنگ نبی‌اله قاسمی

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش