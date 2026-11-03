معاون استاندار کرمان با هشدار احتمال کاهش فشار و قطع گاز در هشت شهرستان استان در روز‌های اوج مصرف زمستان برصرفه‌جویی و تأمین سوخت جایگزین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: بیش از ۱۰۴ هزار واحد مسکونی و هزاران واحد تجاری، کشاورزی، آموزشی و خدماتی در این مناطق مشمول محدودیت گازرسانی خواهند شد و مدیریت مصرف و صرفه‌جویی باید با جدیت پیگیری شود.

علی‌اصغر ذاکری‌هرندی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به هشدار مردادماه نهاد ریاست‌جمهوری درباره احتمال کاهش فشار و قطع گاز در تعدادی از استان‌ها افزود: بر اساس این اخطاریه و با توجه به خسارت‌های ناشی از حملات آمریکا به چاه‌ها و تأسیسات گازی کشور، هشت شهرستان استان کرمان به علت قرارگیری در انتهای خط لوله، با احتمال کاهش فشار و قطع گاز مواجه هستند.

وی افزود: در مجموع ۱۰۴ هزار واحد مسکونی، ۲۰۹ واحد کشاورزی، ۱۳۸۱ واحد تجاری، ۳۳۷ کسب‌وکار ویژه، ۵۲۳ نانوایی، ۷۶ مجموعه گردشگری، ۱۵۸ واحد صنایع خرد، ۳۸۴ مرکز دولتی، ۴۷۷ واحد آموزشی، ۵۳۲ مکان مذهبی و چهار جایگاه سی‌ان‌جی در استان مشمول این محدودیت‌ها خواهند شد.

معاون استاندار کرمان مصرف روزانه گاز بخش خانگی استان در زمان اوج مصرف را ۱۹ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: از این میزان، حدود دو میلیون مترمکعب مربوط به منازل مسکونی واقع در مناطق مشمول کاهش فشار گاز است.

وی با اشاره به پیش‌بینی سوخت جایگزین برای نانوایی‌ها و واحد‌های کشاورزی بیان کرد: سوخت موردنیاز این واحد‌ها پیش‌بینی شده و از این بابت مشکلی نخواهند داشت.

ذاکری با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز به‌ویژه در بخش صنعت، افزود: با توجه به مصرف روزانه ۱۹ میلیون مترمکعبی بخش خانگی استان و محدودیت احتمالی تأمین حدود دو میلیون مترمکعب گاز در مناطق شرقی، لازم است مدیریت مصرف با جدیت بیشتری پیگیری شود.

معاون استاندار کرمان افزود: در سال‌های اخیر نیز هم‌زمان با اوج مصرف زمستان، صنایع با محدودیت‌هایی در مصرف گاز مواجه بوده‌اند؛ ازاین‌رو با توجه به شرایط پیش‌رو، امسال باید صرفه‌جویی مضاعف و برنامه‌ریزی دقیق‌تری در سطح استان انجام شود.

وی همچنین از پیش‌بینی سهمیه ۱۳۰ میلیون لیتری سوخت برای صنایع استان در کارگروه سوخت خبر داد و گفت: تاکنون ۹۰ میلیون لیتر از این سهمیه به تأیید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی رسیده و انتقال آن به مخازن مورد تأیید، تا ۱۵ آبان‌ماه و زیر نظر دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق سوخت انجام می‌شود.

محمدعلی طالبی استاندار کرمان هم تأکید کرد: تمهیدات و تدابیر لازم باید از هم‌اکنون اتخاذ شود تا با فرارسیدن اول دی‌ و احتمال بروز محدودیت و قطعی گاز در برخی مناطق، زمان را از دست ندهیم و دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ریزی قبلی، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط را داشته باشند.

طالبی بر ضرورت پیش‌بینی شرایط غیرمترقبه و آمادگی دستگاه‌ها برای مواجهه با آن تأکید کرد و گفت: هیچ‌گونه کم‌کاریدستگاه‌های مسئول پذیرفته نیست؛ زیرامحدودیت در تأمین گاز، به‌ویژه در بخش خانگی می‌تواند شرایط دشواری برای خانواده‌ها ایجاد کند.