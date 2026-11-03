رئیس بسیج سازندگی کشور در آئین گشایش نمایشگاه «فاطمه سلام‌الله‌علیها راه نجات» در بیرجند: همه دستگاه‌ها و مردم، تا حد امکان برای تقویت و بالندگی جریان‌های فرهنگی نقش‌آفرینی کنند.

همه دستگاه‌ها و مردم برای تقویت و بالندگی جریان‌های فرهنگی نقش‌آفرینی کنند

همه دستگاه‌ها و مردم برای تقویت و بالندگی جریان‌های فرهنگی نقش‌آفرینی کنند

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ رئیس بسیج سازندگی کشور در این آئین با اشاره به فعالیت هفت تا هشت ساله نمایشگاه فاطمه راه نجات در خراسان جنوبی گفت: این مجموعه با تکیه بر روحیه جهادی، استقلال و باور‌های فرهنگی، امروز به یکی از جریان‌های اثرگذار در ترویج گفتمان فرهنگی جبهه انقلاب در استان تبدیل شده است.

سردار زهرایی با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های این مجموعه افزود: توانمندسازی نیروها، کادرسازی و تکثیر گروه‌های فعال فرهنگی از ویژگی‌های ارزشمند این حرکت جهادی است که باید با همین روحیه و انسجام ادامه یابد.

وی حمایت دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حاکمیتی از فعالیت‌های فرهنگی را ضروری دانست و گفت: دستگاه‌ها باید با تسهیل امور، تسریع در صدور مجوز‌ها و رفع موانع، مسیر فعالیت گروه‌های مردمی را هموار کنند.

رئیس بسیج سازندگی کشور با اشاره به اینکه فعالیت‌های فرهنگی ریشه‌دار و مورد استقبال مردم نیازمند پشتیبانی همگانی است، افزود: همه دستگاه‌ها و آحاد مردم، هر جا که امکان دارند، باید برای تقویت و بالندگی این جریان‌های فرهنگی نقش‌آفرینی کنند.

مسئول برگزاری این نمایشگاه نیز گفت: هفتمین نمایشگاه فرهنگی «فاطمه سلام‌الله‌علیها راه نجات» با هدف ترویج فرهنگ فاطمی و تبیین سبک زندگی اسلامی، به همت گروه جهادی زمینه‌سازان ظهور در بیرجند افتتاح شد.

حسنی افزود: این رویداد فرهنگی در دو سال گذشته عنوان برتر کشوری را کسب کرده و امسال نیز با بخش‌ها و غرفه‌های متنوع، میزبان علاقه‌مندان است.

وی گفت: تبیین سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، عفاف و حجاب و فرهنگ مهدویت از جمله موضوعات این نمایشگاه است و امسال با توجه به حوادث اخیر و شهادت امام شهید، بخشی نیز به موضوع امامت و رهبری اختصاص یافته است.

به گفته وی، این نمایشگاه از ۱۲ آبان به مدت ۱۲ شب در محل میدان اجتماعات شهید رئیسی بیرجند پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند در دو نوبت، از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ و ۲۱ تا ۲۲:۳۰ از بخش‌های مختلف این نمایشگاه بازدید کنند.