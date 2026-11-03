نشست آموزشی «پای درس تاریخ» با محوریت استکبارستیزی و استقلال‌طلبی در اصفهان برگزار شد؛ دانش‌آموزان در فضایی پرسش‌محور ، روایت حماسه ۱۳ آبان و علل اشغال سفارت آمریکا را بازخوانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نشست آموزشی «پای درس تاریخ» با محوریت «درس استکبارستیزی و استقلال‌طلبی» و با تکیه بر میراث ارزشمند رهبر انقلاب اسلامی، امروز با حضور دانش‌آموزان در اصفهان برگزار شد.

در این نشست، دانش‌آموزان با بازخوانی واقعه حماسی ۱۳ آبان و تبیین چرایی و علل اشغال سفارت آمریکا، ابعاد عمیق‌تری از مبارزه با استکبار جهانی را شناختند.

این برنامه تنها به روایت وقایع تاریخی محدود نشد و بخش قابل توجهی از آن به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.

مربیان و اساتید با پاسخ‌گویی دقیق به سوالات و رفع ابهامات دانش‌آموزان، به تثبیت مفاهیم دشمن‌شناسی و تقویت هوشیاری سیاسی آن‌ها کمک کردند.

دانش‌آموزان در این کلاس ، درس ایستادگی و دشمن‌ستیزی را فرا گرفتند تا در مسیر آبادانی و صیانت از ارزش‌های انقلاب، تکیه‌گاه استقلال و اقتدار باشند.