به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ عزیز بیوسه گفت: در راستای برگزاری باشکوه مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، از ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه سیزدهم آبان محدودیت‌های ترافیکی از تقاطع پاداد در در بلوار آیت الله بهبهانی جنب پارک شهربازی تا چهار راه آبادان مسیر جنوب به شمال و بالعکس اعمال می‌شود.

وی افزود: رانندگان می‌توانند جهت تردد از مسیر‌های جایگزین از خیابان‌های شهید حق بین و پیروزی شمال به جنوب و بالعکس و خیابان‌های شریعتی، زند شرق به غرب، شهید رستگاری غرب به شرق و بالعکس استفاده نمایند.