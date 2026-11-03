به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،رئیس استعداد‌های درخشان و دانش‌پژوهان جوان آموزش و پرورش استان کرمان اعلام کرد: در این دوره از مسابقات شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف، در حوزه حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین فهم، تحلیل و ارائه مفاهیم و آموزه‌های قرآنی رقابت کردند.

محمد صادقی نژاد افزود: در سی و یکمین کنگره کشوری قرآن کریم ویژه دانش‌آموزان سمپاد، ضحا میوند، پایه دهم از کرمان رتبه اول حفظ کل قرآن کریم، مائده شاهمرادی، پایه هشتم از سیرجان رتبه دوم حفظ کل قرآن کریم، هدی روحی میرحسینی، پایه نهم از کرمان رتبه اول قرائت تحقیق، مینا شیخ بردسیری، پایه نهم از بافت رتبه دوم مفاهیم و ابوالفضل زاهدی، پایه هشتم از کرمان رتبه دوم حفظ ده جزء قرآن کریم را کسب کرده‌اند.

آیین پایانی کنگره و تجلیل از برترین‌ها در اردوگاه امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.