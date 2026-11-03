رئیس جمهور در مراسم بدرقه سفیران جدید ایران در ۵ کشور گفت: مأموریت سفیران نباید فقط به برقراری ارتباطات سیاسی محدود شود، بلکه باید با شناسایی ظرفیت‌ها، اجرای توافق‌ها در حوزه‌های مختلف را پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان عصر سه‌شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در مراسم بدرقه سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های قرقیزستان، نیوزیلند، ژاپن، بورکینافاسو و قبرس، ضمن آرزوی موفقیت برای آنان در مأموریت‌های دیپلماتیک، بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناسبات دوجانبه و گسترش تعاملات بین‌المللی کشور تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت نقش سفیران در پیشبرد سیاست خارجی کشور اظهار داشت: سفیران جمهوری اسلامی ایران باید با وجود موانع، محدودیت‌ها و کارشکنی‌ها، مسیر دیپلماسی و تعامل سازنده با کشور‌های مختلف را با جدیت پیگیری کنند و از همه فرصت‌ها برای تقویت روابط و توسعه همکاری‌های مشترک بهره بگیرند.

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت پیگیری توافقات و تفاهم‌نامه‌های منعقدشده میان ایران و کشور‌های مقصد، تصریح کرد: مأموریت سفیران صرفاً به برقراری ارتباطات سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه باید با شناسایی ظرفیت‌های متقابل، زمینه اجرای توافق ها و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، علمی، فرهنگی و دیگر زمینه‌های مورد علاقه دو طرف را فراهم کنند.

رئیس‌جمهور همچنین بر استفاده هدفمند از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای توسعه همکاری با کشور‌های محل مأموریت تأکید کرد و بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را از الزامات گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری دانست.

دکتر پزشکیان خاطرنشان کرد: نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باید با شناخت دقیق ظرفیت‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی کشور‌های محل مأموریت، زمینه ارتباط مؤثر میان دستگاه‌های دولتی، بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی دو کشور را فراهم کند و در مسیر ارتقای سطح روابط و تحقق منافع مشترک گام بردارند.

در این مراسم، خانم زهرا ساعی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان، آقای حمید نیرآبادی، سفیر ایران در نیوزیلند، آقای محمدرضا ناظری، سفیر جدید ایران در ژاپن، آقای حسین طاقدار، سفیر ایران در بورکینافاسو و آقای محسن شمسی‌زاده، سفیر ایران در قبرس، ضمن تشریح ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری با کشور‌های محل مأموریت خود، بر عزم و اراده‌شان برای پیگیری و اجرای سیاست‌های دولت و توسعه روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف تأکید کردند.