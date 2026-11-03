فرمانده سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی: آشنایی با سیره و شخصیت شهدا می‌تواند مسیر روشنی پیش روی نسل جوان قرار دهد و الگو‌های موفق بسیج باید به نسل جوان معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ فرمانده سپاه انصارالرضای استان در دیدار با فرماندهان واحد‌های بسیج دانش‌آموزی استان گفت: دانش‌آموزان امروز، سرمایه‌های ارزشمند جامعه و سازندگان فردای ایران هستند و باید با تکیه بر علم، استعداد و توانمندی‌های خود، برای پیشرفت کشور تلاش کنند.

سردار بهروز با تأکید بر ضرورت شناخت الگو‌های موفق بسیج افزود: آشنایی با سیره و شخصیت شهدای بزرگ و ترویج فرهنگ ایثار، تلاش و مسئولیت‌پذیری می‌تواند مسیر روشنی پیش روی نسل جوان قرار دهد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران افزود: ملت ایران در طول تاریخ، تمدنی پرافتخار و هویتی ریشه دار داشته و دشمنان همواره تلاش کرده‌اند این هویت و سرمایه ارزشمند را تضعیف کنند که شکست خورده‌اند.

فرمانده سپاه انصارالرضای استان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های دوران تحصیل گفت: دانش آموزان امروز، در سال‌های آینده به متخصصان، استادان و مدیرانی تبدیل می‌شوند که می‌توانند در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی برای کشور اثرگذار باشند.

سردار بهروز همچنین با گرامیداشت یاد و نام شهدای دانش آموز، از جمله شهید حسین فهمیده و دیگر شهدای نوجوان، تأکید کرد: نسل امروز باید قدردان فداکاری شهیدانی باشد که در مقاطع حساس تاریخی، برای دفاع از کشور و ارزش‌های آن از جان خود گذشتند.

وی بسیج را از ابتکارات ماندگار امام خمینی (ره) دانست و گفت: بسیج یکی از مجموعه‌های اثرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی بوده که در دوران دفاع مقدس و پس از آن، در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و جهادی نقش‌آفرینی کرده است.