«دووآب»، غذای اصیل گیلانی که در بخش چابکسر شهرستان رودسر پخت می‌شود و برای هر مسافر و شهروندی مطلوب و خواستنی است، در بخش پلاقاتوق خبر ۲۰ معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در گوشه‌ای از شرق گیلان، غذایی پخت می‌شود که شاید اسمش را شنیده باشید، اما طعم واقعی اش را فقط باید در روستای کوهپایه‌ای «جَنگِ سرا» شهرستان رودسر چشید.

این غذا معمولا در آغاز فصل سرما، پای ثابت سفر‌های مردم روستای «جَنگِ سرا» در بخش چابکسر است.

«دووآب»، غذای اصیل این دیار است که نه تنها یک غذا، بلکه بخشی از هویت یک فرهنگ و میراثی زنده است.