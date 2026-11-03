به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، واژگونی تانکر حامل گازوئیل در محور سنندج ـ دیواندره یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت.



۶۸ دستگاه گوشی آیفون قاچاق به ارزش ۵۵۰ میلیارد ریال در دهگلان کشف و ضبط شد

فریدون غفاری به عنوان سرپرست جدید پست استان کردستان معرفی شد.



فرماندار سنندج بر پیگیری فوری مشکلات مدارس با تعامل دستگاه‌های اجرایی، شفاف‌سازی سهم آموزش‌وپرورش از اعتبارات شهرداری و تأمین تجهیزات و فضای آموزشی تأکید کرد.