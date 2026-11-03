به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی تاج درباره تعویق یک ساله مسابقات جام ملت‌های آسیا تصریح کرد: من پیش‌بینی کرده بودم بازی‌ها به تعویق می‌افتد که این اتفاق افتاد. ضمن اینکه انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز به تعویق افتاده است. امیر قلعه‌نویی تا پایان جام ملت‌های آسیا قرارداد دارد و امروز جلسه‌ای با وی درباره بازی‌های فیفادی برگزار کردیم. جلسه خوبی نیز با یحیی گل‌محمدی برگزار کردیم و قرار است فردا جلسه بین این دو نفر برگزار شود که ممکن است من هم در آن شرکت کنم.

وی ادامه داد: باید بتوانیم تیم فوتبال امید را با تیم ملی بزرگسالان هماهنگ کنیم. مطمئن هستیم تیم ملی ما جوانگرایی جدی خواهد داشت، چون با تعویق مسابقات از الان بیش از یک سال تا جام ملت‌های آسیا فرصت داریم.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به وضعیت تیم ملی فوتسال ایران گفت: امروز تیم ملی فوتسال با تیم ملی ناشنوایان بازی کرد که تیم خوبی است و آنها در المپیک قهرمان شده‌اند. ما در تورنمنت تایلند شرکت خواهیم کرد، تورنمنتی که ژاپن، آرژانتین و ... حضور دارند. همین که در بازی‌ها شرکت می‌کنیم، اقتدار کشورمان است نه فدراسیون فوتبال. تیم ملی فوتسال بانوان امروز برای شرکت در تورنمنتی راهی چین شد. تیم ملی نوجوانان فوتسال در المپیک بازی خود را برد و تیم ملی فوتسال ساحلی نیز در اردو حضور دارد و خودش را برای بازی‌های آسیایی آماده می‌کند. عده‌ای دنبال این بودند که جنگ را به سمت ایران بکشانند تا کشور تعطیل شود و اتفاق مثبتی نیفتد، اما ۵ تیم ملی ما در حال تمرین کردن هستند که جای تقدیر و تشکر از مسئولان نظام و هم مردمی دارد که مقاوم ایستاده‌اند.

تاج در خصوص تورنمنت چند جانبه عراق و بحث برنامه حضور تیم ملی در این تورنمنت خاطرنشان کرد: بله، این تورنمنت سر جای خود هست و اسامی بازیکنان تیم ملی توسط قلعه‌نویی اعلام می‌شود. فیفادی تیم امید را داریم که اسامی این بازیکنان نیز توسط گل‌محمدی نیز اعلام خواهد شد.

وی در مورد برنامه‌های فدراسیون فوتبال برای بازی‌های تدارکاتی برای تیم‌های ملی گفت: حتما برنامه‌ریزی خواهیم کرد. فراهم کردن بازی‌های تدارکاتی خیلی سخت شده است. هزینه‌ها نیز هنگفت است. تیم ملی فوتسال بانوان در حالی راهی چین می‌شود که ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون هزینه هر نفر شده است. ما در حال حاضر ۶ اردو و رویداد داریم که شامل فوتبال، فوتسال و ... می‌شود. وزارت ورزش و جوانان و در واقع کل کشور کمک می‌کنند. کسانی که دنبال تعطیلی کشور بودند اکنون باید شاهد حضور ۶ تیم ما در رویداد جهانی و آسیایی در حوزه فوتبال باشند. تیم‌های کشتی ما به نوعی قهرمان جهان شده‌اند که نشان دهنده اقتدار کشور است.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص برگزاری مسابقات جام حذفی پس از تعویق بازی‌های جام ملت‌های آسیا تصریح کرد:، چون از قبل می‌دانستیم بازی‌ها به تعویق می‌افتد نامه‌ای به سازمان لیگ ارسال کردم که بازی‌های جام حذفی حتما برگزار شود.

تاج در واکنش به اتفاقات دیدار ملوان انزلی و تراکتور تبریز عنوان کرد: فردا جلسه‌ای در این رابطه برگزار می‌شود. روز گذشته نیز در وزارت ورزش جلسه دو، سه ساعته با حضور مقامات امنیتی و قضایی برگزار شد. کار‌هایی انجام می‌شود تا این نوع اتفاقات به حداقل برسد. آرای انضباطی نیز نشان دهنده مصمم بودن برای برخورد است.

وی ادامه داد: روز گذشته جلسه‌ای با مصطفی متدین و علی تاجرنیا در استقلال و امروز با پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس برگزار کردیم. نامه‌ای برای کاهش هزینه‌های این دو باشگاه از مجموعه‌ای آمده است. هر چند که هزینه‌هایی که از سوی این دو باشگاه می‌شود به این دلیل است که ۳۰، ۴۰ میلیون نفر آدم درگیر این دو باشگاه هستند.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره شانس علیرضا بیرانوند برای انتخاب مرد سال آسیا گفت: قبلا پیش بینی کرده بودم که جام ملت‌های آسیا به تعویق می‌افتد که درست از آب در آمد و این بار هم امیدوارم بیرانوند مرد سال آسیا شود.