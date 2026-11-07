در پی پایش‌های مستمر و هوشمندانه نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست استان، عملیات برداشت غیرمجاز مواد معدنی از نوع «مس» که منجر به تخریب گسترده منابع ملی شده بود، با موفقیت متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان، با تاکید بر اینکه منابع معدنی و پوشش گیاهی کشور، ثروت ملی و میراث نسل‌های آینده است.گفت: استخراج غیرقانونی مس نه تنها یک جرم، بلکه یک جنایت زیست‌محیطی است که آثار مخرب آن برای دهه‌ها در منطقه باقی می‌ماند.

غلامرضا عباسی، افزود: این اقدام علاوه بر سرقت از منابع ملی، منجر به تخریب بی‌رویه پوشش گیاهی، آسیب به خاک و از بین رفتن زیستگاه‌های حیات‌وحش در منطقه شده است.

وی گفت:در پی این عملیات، تمامی تجهیزات به‌کار رفته در این تخریب‌ها توقیف و پرونده متخلفان جهت پیگیری قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.