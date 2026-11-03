به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در پیام خود آورده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان در تاریخ معاصر کشورمان، یادآور ۳ رخداد و حادثه سرنوشت‌ساز "تبعید حضرت امام‌خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳"، "شهادت دانش‌آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷" و "تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸" می‌باشد. رخداد‌هایی که در یک نقطه‌ی مهمِ تاریخی به هم پیوند خوردند و با "قیامِ‌لِلّه" امام امّت (ره) و ملّت بزرگ و خدایی ایران اسلامی فصل روشنی از مقاومت، بصیرت، استقلال و استکبارستیزی را رقم زدند.

یوم‌الله سیزدهم آبان، به‌حق روز تجلّی اراده‌ی ملّتی است که با ایمان به خدا، اتکال به قدرت مردمی، تبعیّت در مسیر اِمامِین انقلاب اسلامی ( اعلی الله مقامه الشریف) و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، در برابر فشار‌ها و توطئه‌های نظام استکباری ایستاده و مسیر عزّت و استقلال را برگزید.

امروز نیز در شرایطی که جهانیان به درستی انتخاب مسیر مقاومت و استکبارستیزی ملّت عزیزمان در نیم قرن گذشته باور دارند، استکبار به سرکردگی باند تروریستی حاکم در آمریکا و سرزمین‌های اشغالی، با ابزار‌های جنگ نرم شناختی، فشار‌های همه‌جانبه و تحریم‌های ظالمانه و همچنین جنگ ضدبشری و تهاجم وحشیانه نظامی به ایران، اراده ملت و استقلال کشور ما را هدف قرار داده است. دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیّبه میناب و مردان و زنان شهید کشورمان در جنگ‌های تحمیلی سند مظلومیت و حقّانیت مسیر ملّت حُسینی ایران اسلامی هستند.

امسال در حالی به استقبال یوم‌الله ۱۳ آبان می‌رویم که شاهد جنایات ددمنشانه و خوی حیوانی شیطان بزرگ آمریکای جنایت‌کار و رژیم تروریستی و نیابتی آن در سرزمین‌های اشغالی برعلیه ایران اسلامی و محور مقاومت در جنگ‌های دوّم و سوّم تحمیلی بوده‌ایم. اینجانب ضمن گرامیداشت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، از آحاد ملّت شریف ایران، خانواده‌های معظّم شهدا، ایثارگران، جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان، فرهنگیان، اصناف، کارگران، تشکل‌های مردمی و تمامی اقشار اجتماعی دعوت می‌نمایم با حضور پرشور در مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، با تجدید میثاق با آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و خون‌خواهی امام شهید انقلاب (اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف) و شهدای جنگ‌های تحمیلی، با مقام معظّم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظله‌العالی) تجدیدبیعت نموده و بار دیگر همبستگی و اتّحاد ملی ملّت بزرگ ایران اسلامی را به نمایش بگذاریم.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی‌نیاز

امام جمعه کیش