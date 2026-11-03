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امام جمعه کیش در آستانه فرارسیدن یومالله سیزدهم آبان، روز ملّی مبارزه با استکبار جهانی، قشرهای مختلف مردم را به حضور باشکوه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در کیش دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز در پیام خود آورده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیزدهم آبان در تاریخ معاصر کشورمان، یادآور ۳ رخداد و حادثه سرنوشتساز "تبعید حضرت امامخمینی (ره) در سال ۱۳۴۳"، "شهادت دانشآموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷" و "تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸" میباشد. رخدادهایی که در یک نقطهی مهمِ تاریخی به هم پیوند خوردند و با "قیامِلِلّه" امام امّت (ره) و ملّت بزرگ و خدایی ایران اسلامی فصل روشنی از مقاومت، بصیرت، استقلال و استکبارستیزی را رقم زدند.
یومالله سیزدهم آبان، بهحق روز تجلّی ارادهی ملّتی است که با ایمان به خدا، اتکال به قدرت مردمی، تبعیّت در مسیر اِمامِین انقلاب اسلامی ( اعلی الله مقامه الشریف) و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی، در برابر فشارها و توطئههای نظام استکباری ایستاده و مسیر عزّت و استقلال را برگزید.
امروز نیز در شرایطی که جهانیان به درستی انتخاب مسیر مقاومت و استکبارستیزی ملّت عزیزمان در نیم قرن گذشته باور دارند، استکبار به سرکردگی باند تروریستی حاکم در آمریکا و سرزمینهای اشغالی، با ابزارهای جنگ نرم شناختی، فشارهای همهجانبه و تحریمهای ظالمانه و همچنین جنگ ضدبشری و تهاجم وحشیانه نظامی به ایران، اراده ملت و استقلال کشور ما را هدف قرار داده است. دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیّبه میناب و مردان و زنان شهید کشورمان در جنگهای تحمیلی سند مظلومیت و حقّانیت مسیر ملّت حُسینی ایران اسلامی هستند.
امسال در حالی به استقبال یومالله ۱۳ آبان میرویم که شاهد جنایات ددمنشانه و خوی حیوانی شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و رژیم تروریستی و نیابتی آن در سرزمینهای اشغالی برعلیه ایران اسلامی و محور مقاومت در جنگهای دوّم و سوّم تحمیلی بودهایم. اینجانب ضمن گرامیداشت فرارسیدن یومالله ۱۳ آبان، از آحاد ملّت شریف ایران، خانوادههای معظّم شهدا، ایثارگران، جوانان، دانشجویان، دانشآموزان، فرهنگیان، اصناف، کارگران، تشکلهای مردمی و تمامی اقشار اجتماعی دعوت مینمایم با حضور پرشور در مراسم راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان، با تجدید میثاق با آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی و خونخواهی امام شهید انقلاب (اعلیاللهمقامهالشریف) و شهدای جنگهای تحمیلی، با مقام معظّم رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدّظلهالعالی) تجدیدبیعت نموده و بار دیگر همبستگی و اتّحاد ملی ملّت بزرگ ایران اسلامی را به نمایش بگذاریم.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بینیاز
امام جمعه کیش