چهارمحال و بختیاری از اواخر چهارشنبه در دامنه یک سامانه بارشی فعال قرار می‌گیرد؛ هواشناسی با صدور هشدار نارنجی شماره ۱۱ اعلام کرد که بارش شدید باران، رعد و برق، احتمال برف در ارتفاعات و وزش باد شدید تا اواخر یکشنبه آینده ادامه دارد.

هشدار نارنجی هواشناسی در چهارمحال و بختیاری / باران، رعد و برق و گرد و غبار از چهارشنبه

هشدار نارنجی هواشناسی در چهارمحال و بختیاری / باران، رعد و برق و گرد و غبار از چهارشنبه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، برای فردا با عبور امواج ضعیف از سطح منطقه به تناوب افزایش ابر، در پاره ای نقاط به ویژه نواحی شمالی و غربی استان، رگبار باران گاهی با رعد و برق ، وزش باد به نسبت شدید تا شدید موقتی و گرد و غبار انتقالی پیش بینی می شود.

هم چنین از اواخر روز چهارشنبه هوای استان در دامنه سامانه بارشی فعال قرار می گیرد که به تناوب تا اواخر روز یک شنبه آینده، بارش شدید باران، گاهی رعد و برق، احتمال بارش برف در ارتفاعات، وزش باد به نسبت شدید تا شدید موقت، خیزش گرد و خاک و گرد و غبار انتقالی را سبب می شود. هشدار هواشناسی نارنجی شماره 11امروز صادر شد.