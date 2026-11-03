سفر استاندار تهران و هئیت همراه به شهرستان قدس

استاندار تهران در دهمین سفر از دور دوم سفرهای شهرستانی،در شهرستان قدس گفت: هدف از سفرهای استانی به شهرستانهای استان تهران، بررسی میزان انجام و پیشرفت مصوبات سفرهای قبلی در زمینه های مختلف از جمله عمرانی و آموزشی است که از طریق بازدید ها و برگزاری جلسه بررسی مصوبات با حضور مدیران شهرستانی و استانی پیگیری می شود.