سفر استاندار تهران و هئیت همراه به شهرستان قدس
استاندار تهران در دهمین سفر از دور دوم سفرهای شهرستانی،در شهرستان قدس گفت: هدف از سفرهای استانی به شهرستانهای استان تهران، بررسی میزان انجام و پیشرفت مصوبات سفرهای قبلی در زمینه های مختلف از جمله عمرانی و آموزشی است که از طریق بازدید ها و برگزاری جلسه بررسی مصوبات با حضور مدیران شهرستانی و استانی پیگیری می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
معتمدیان با اشاره به اینکه در یک سال گذشته در شهرستان قدس تلاشهای زیادی توسط مسئولان مربوطه برای افزایش سرانههای آموزشی انجام شده است افزود:در این راستا ۲۷ مدرسه در قالب ۴۰۵ کلاس درس عملیات اجرایی آن آغاز شده که امروز ۳ مدرسه افتتاح و تا کنون ۱۰ مدرسه بطور کامل ساخته شده و وارد چرخه آموزشی شده است.
وی همچنین گفت: امیدواریم در سال آینده قبل از شروع سال تحصیلی جدید شاهد افتتاح ۱۷ مدرسه باقی مانده در شهرستان قدس باشیم.