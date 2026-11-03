سفر استاندار تهران به قدس / افتتاح ۳ مدرسه و پیشرفت طرحهای عمرانی در دستور کار
استاندار تهران در دهمین سفر از دور دوم سفرهای شهرستانی خود، با هدف بررسی میزان پیشرفت مصوبات سفرهای قبلی در حوزههای عمرانی و آموزشی، به شهرستان قدس سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
معتمدیان با اشاره به اینکه در یک سال گذشته در شهرستان قدس تلاشهای زیادی توسط مسئولان مربوطه برای افزایش سرانههای آموزشی انجام شده است افزود:در این راستا ۲۷ مدرسه در قالب ۴۰۵ کلاس درس عملیات اجرایی آن آغاز شده که امروز ۳ مدرسه افتتاح و تا کنون ۱۰ مدرسه بطور کامل ساخته شده و وارد چرخه آموزشی شده است.
وی همچنین گفت: امیدواریم در سال آینده قبل از شروع سال تحصیلی جدید شاهد افتتاح ۱۷ مدرسه باقی مانده در شهرستان قدس باشیم.