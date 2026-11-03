سفر استاندار تهران به قدس / افتتاح ۳ مدرسه و پیشرفت طرح‌های عمرانی در دستور کار

استاندار تهران در دهمین سفر از دور دوم سفر‌های شهرستانی خود، با هدف بررسی میزان پیشرفت مصوبات سفر‌های قبلی در حوزه‌های عمرانی و آموزشی، به شهرستان قدس سفر کرد.