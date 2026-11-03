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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد مسیر و زمان برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در ۱۲ شهرستان استان و شهر یزد را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بر اساس برنامه اعلامشده، این مراسم در شهر یزد ساعت ۹، از چهار راه بعثت آغاز و در مسیر خیابان قیام به سمت مزار شهدای گمنام در حسینیه امیرچقماق ادامه می یابد.
در سایر شهرستانهای استان نیز مسیرها به شرح زیر اعلام شد:
ابرکوه: ساعت ۸:۳۰، از سهراه خیابان سرو کهنسال به سمت میدان امام حسین (ع).
اردکان: ساعت ۹:۳۰، از میدان مادر به سمت مصلای امام خمینی (ره).
اشکذر: ساعت ۱۸:۳۰، از میدان بسیج به سمت میدان نماز.
بافق: ساعت ۱۰، از میدان شهدا به سمت امامزاده عبدالله.
بهاباد: ساعت ۹، از مسجد انقلاب به سمت مسجد جامع.
تفت: ساعت ۱۰، از پارک پهلوان یزدی (شهید گمنام) به سمت مصلای قدس.
خاتم: ساعت ۹:۳۰، از میدان جمهوری اسلامی به سمت مسجد جامع هرابرج.
زارچ: ساعت ۹:۳۰، از میدان شهدا به سمت حسینیه بزرگ زارچ.
مروست: ساعت ۱۰، از خیابان امام به سمت حسینیه بزرگ مروست.
مهریز: ساعت ۹:۳۰، از میدان شهدای گمنام به سمت میدان شهید صدوقی (شهرداری).
میبد: ساعت ۸:۳۰، از اداره آموزش و پرورش میبد به سمت امامزاده سیدصدرالدین قنبر.
مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان امسال با شعار روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در نقاط مختلف استان یزد برگزار میشود.