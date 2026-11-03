رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد مسیر و زمان برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در ۱۲ شهرستان استان و شهر یزد را اعلام کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بر اساس برنامه اعلام‌شده، این مراسم در شهر یزد ساعت ۹، از چهار راه بعثت آغاز و در مسیر خیابان قیام به سمت مزار شهدای گمنام در حسینیه امیرچقماق ادامه می یابد.

در سایر شهرستانهای استان نیز مسیرها به شرح زیر اعلام شد:

ابرکوه: ساعت ۸:۳۰، از سه‌راه خیابان سرو کهنسال به سمت میدان امام حسین (ع).

اردکان: ساعت ۹:۳۰، از میدان مادر به سمت مصلای امام خمینی (ره).

اشکذر: ساعت ۱۸:۳۰، از میدان بسیج به سمت میدان نماز.

بافق: ساعت ۱۰، از میدان شهدا به سمت امامزاده عبدالله.

بهاباد: ساعت ۹، از مسجد انقلاب به سمت مسجد جامع.

تفت: ساعت ۱۰، از پارک پهلوان یزدی (شهید گمنام) به سمت مصلای قدس.

خاتم: ساعت ۹:۳۰، از میدان جمهوری اسلامی به سمت مسجد جامع هرابرج.

زارچ: ساعت ۹:۳۰، از میدان شهدا به سمت حسینیه بزرگ زارچ.

مروست: ساعت ۱۰، از خیابان امام به سمت حسینیه بزرگ مروست.

مهریز: ساعت ۹:۳۰، از میدان شهدای گمنام به سمت میدان شهید صدوقی (شهرداری).

میبد: ساعت ۸:۳۰، از اداره آموزش و پرورش میبد به سمت امامزاده سیدصدرالدین قنبر.

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان امسال با شعار روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در نقاط مختلف استان یزد برگزار می‌شود.