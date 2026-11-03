به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در مراسم بدرقه تیم ملی فوتسال بانوان به مسابقات چین، اظهار داشت: اعتقاد من این است که بانوان بخش بزرگی از جامعه ما را تشکیل می‌دهند و هر اندازه برای توسعه و پیشرفت ورزش بانوان تلاش کنیم، باز هم جای کار وجود دارد. این موضوع هم امکان‌پذیر است و هم کاملاً منطقی. ورود بانوان به ورزشگاه‌ها نیز یکی از اقدامات درست و منطقی بود که با همکاری دستگاه‌های مختلف در داخل کشور به‌خوبی انجام شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فوتسال بانوان، افزود: در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی بانوان، ظرفیت‌های زیادی وجود دارد که باید برای رفع برخی موانع و توسعه بیشتر آنها راهکار‌های مناسبی پیدا کنیم. فدراسیون فوتبال ایران در حوزه فوتسال بانوان در آسیا حمایت‌های همه‌جانبه‌ای داشته و حتی در کنار تیم ملی ایران، تیم ملی افغانستان نیز موفق به حضور در جام جهانی شده است. کشور‌های منطقه از جمله ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و همچنین تایلند نیز در مسیر توسعه این رشته گام برداشته‌اند.

تاج با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه فوتسال بانوان و جوان‌گرایی در این رشته، گفت: خانم مظفر کار بسیار خوبی را در زمینه جوان‌گرایی آغاز کرده‌اند. البته جوان‌گرایی به این معنا نیست که صرفاً جوان بودن را به‌عنوان یک اصل در نظر بگیریم؛ بلکه در هر مجموعه‌ای باید برای ورود و خروج نیرو‌ها برنامه و حساب‌وکتاب مشخصی وجود داشته باشد. در مدیریت و ورزش نیز همین موضوع صدق می‌کند و باید در زمان مناسب فرصت را به نسل جدید واگذار کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به دشواری‌های پذیرش ریسک تغییر نسل در تیم قهرمان آسیا، افزود: همیشه قهرمانی تکرار نمی‌شود و ممکن است با افزایش سن بازیکنان، شرایط بدنی و توانایی آنها تغییر کند. در چنین شرایطی باید افرادی مسئولیت تغییر و جوان‌سازی تیم را بپذیرند. این کار به ایثار، تفکر درست و شجاعت نیاز دارد و خانم مظفر این مسیر را به‌خوبی آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت‌های گسترده کمیته فوتسال، گفت: در جلساتی که با مسئولان فوتسال کشور‌های دیگر داشتیم، از جمله درباره مجوز حرفه‌ای، فعالیت‌های کمیته فوتسال ایران مورد توجه قرار گرفت. امروز به‌صورت هم‌زمان تیم فوتسال جوانان در حال مسابقه است، تیم بزرگسالان نیز برنامه مسابقه دارد و تیم ملی فوتسال بانوان هم عازم چین شده است. این حجم از فعالیت نشان‌دهنده تلاش مجموعه فوتسال است.

تاج با ابراز خرسندی از روند توسعه فوتسال بانوان، افزود: من شخصاً از اتفاقاتی که در فوتسال بانوان در حال رخ دادن است، بسیار خوشحالم و از همه عزیزانی که در این مسیر تلاش کرده‌اند تشکر می‌کنم. امیدوارم بانوان ورزشکار کشورمان همچنان بدرخشند و بتوانیم جایگاه خود را حفظ کنیم. موفقیت بانوان ما در عرصه‌های بین‌المللی و حضور آنها بر سکوی قهرمانی آسیا، آن هم با حفظ شئونات و ارزش‌های خود، پاسخ روشنی به کسانی است که نقش بانوان در جامعه را کم‌رنگ می‌دانند یا برای آن جایگاه چندانی قائل نیستند. امیدوارم تیم ملی پس از بازگشت از چین نیز بتواند با دستاورد‌های خوبی در خدمت مجموعه فوتبال باشد.