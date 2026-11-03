به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، هم‌کلاسی‌های شهید جنگ رمضان؛ محمدطا‌ها احمدیان، در مدرسه صدوق قم با یادآوری خاطرات دوست شهیدشان، از آگاهی، روحیه استکبارستیزی و ایستادگی نسل امروز دانش‌آموز ایرانی در دفاع از ایران گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، ۱۳ آبان روز دانش‌آموز، یادآور ایستادگی و استکبارستیزی دانش‌آموزانی است که در سال ۱۳۵۷ با حضور در صحنه مبارزه، نام خود را در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت کردند؛ مسیری که امروز نیز با آگاهی، بصیرت و روحیه پایداری نسل جدید دانش‌آموزان ادامه دارد.

در مدرسه صدوق ناحیه یک قم، هم‌کلاسی‌های شهید محمدطا‌ها احمدیان، دانش‌آموز پایه ششم این مدرسه، با یادآوری حمله دشمن صهیونیستی آمریکایی در فروردین امسال و آخرین دیدارشان با پیکر دوست شهیدشان از دلتنگی و خاطرات مشترکشان گفتند و بر ایستادگی در برابر دشمن تأکید کردند و مدرسه را سنگر خود دانستند؛ نسلی که با وجود سن کم، حوادث جنگ را تجربه کرده و از ضرورت دفاع از ایران و ادامه راه شهدا سخن گفتند.