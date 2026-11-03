به گزارش اداره هواشناسی کردستان، مه‌آلودگی هوا و کاهش دید به‌ویژه در ساعات اولیه روز، پدیده غالب جوی استان در سه روز آینده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، از روز چهارشنبه با افزایش ناپایداری‌های جوی، وزش باد و ورود سامانه بارشی از غرب استان آغاز می‌شود.

فعالیت این سامانه تا اواخر وقت یکشنبه ادامه خواهد داشت و بیشترین شدت بارش‌ها در روز‌های جمعه و شنبه، در مناطق غربی و جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود.

همچنین دمای هوای سنندج در روز آینده بین ۷ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.