مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل گفت: ۱۳۳ نوع بیماری خاص و صعب‌العلاج و زیرمجموعه‌های آنها مانند انواع سرطان، ام اس، تالاسمی، هموفیلی، پیوند کلیه، بیماران دیالیزی، دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی، بال پروانه‌ای و اوتیسم مورد حمایت و تعهد بیمه سلامت در استان قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرامرز شریفی‌آذر روز سه‌شنبه افزود: برای ۶۹ نوع از این بیماری‌ها بسته خدماتی شامل دارو، تجهیزات، خدمات ارتقای سلامت، پیشگیرانه، تشخیصی درمانی، بازتوانی و توانبخشی، دوره‌ای و تسکینی، پرستاری و درمان در منزل با تایید مراجع ذیصلاح تعریف شده و برای سایر بیماری‌ها نیز به به تدریج و با مرور زمان بسته خدمتی مناسبی تعریف خواهد شد.

وی با بیان اینکه با آماده شدن زیرساخت‌ها، چتر حمایتی و تعهد بیمه سلامت برای بیماران خاص و صعب‌العلاج افزایش یافته است ، اضافه کرد: در این طرح با افزایش تعهد و سهم بیمه سلامت ارائه خدمات دارویی و آزمایش‌ها، عکسبرداری رادیولوژی ، سونوگرافی و فیزیولوژی، سهم بیماران خاص و صعب‌العلاج کاهش یافته و در بیشتر موارد به صفر رسیده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل بیان کرد: ۸۰ تا ۱۰۰ درصد داروهای درمان بیماری سرطان زیرپوشش این صندوق بوده ، ۵۱ عنوان از بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج بیمه نامه رایگان دریافت می‌کنند و بستری ۲۰ نوع بیماری نیز در بیمارستان‌های دولتی رایگان است.

شریفی آذر ادامه داد: در این طرح حتی اگر بیماری بیش از تعهد بیمه سلامت هزینه کند با ارائه مدارک هزینه‌ای می‌تواند بخشی از آن را از بیمه سلامت دریافت کند.

وی گفت: هر ماه ۲ جلسه برای بررسی مدارک و پرونده‌های ارائه شده توسط بیماران خاص و صعب‌العلاج در اداره کل بیمه سلامت استان اردبیل برگزار و تا سقف یک میلیارد ریال برای هر بیمار هزینه پرداخت می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل افزود: بیمه‌شدگان برای بهره‌مندی از خدمات ویژه بیماران خاص و و صعب‌العلاج می‌توانند با ارائه مدارک مربوطه به کارشناسان اداره کل و یا ادارات بیمه سلامت شهرستان‌های استان نشان‌دار شوند.

شریفی‌ آذر گفت: بیمه سلامت بیماران خاص و نادر و پنج دهک اول را بدون دریافت ریالی به طور ۱۰۰ درصد رایگان بیمه می‌کند.

وی با بیان اینکه افراد فاقد هر نوع پوشش بیمه از سایر صندوق‌ها و سایر سازمان‌ها بر اساس دهک بیمه می‌شوند، افزود: بر همین اساس دهک ۶ با پرداخت ۴۰ درصد سرانه، دهک هفت با پرداخت ۵۰ درصد سرانه، دهک هشت با پرداخت ۶۰ درصد سرانه، دهک ۹ با پرداخت ۷۰ درصد سرانه و دهک ۱۰ با پرداخت ۱۰۰ درصد سرانه یعنی چهار میلیون و ۸۱۰ هزار و ۳۲۰ ریال در سال زیرپوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرد.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل اظهار کرد: به معنی دیگر دهک ۶ با پرداخت یک میلیون و ۹۲۴ هزار و ۱۲۸ ریال، دهک هفت با پرداخت ۲ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۱۶۰ ریال، دهک هشت با پرداخت ۲ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۱۹۲ ریال، دهک ۹ با پرداخت سه میلیون و ۳۶۷ هزار و ۲۲۴ ریال و دهک ۱۰ با پرداخت چهار میلیون و ۸۱۰ هزار و ۳۲۰ ریال به مدت یک سال زیرپوشش بیمه سلامت قرار می گیرند.

شریفی‌ آذر از تمام افراد جامعه به ویژه بیماران خاص، نادر و صعب‌العلاج خواست از این فرصت نهایت استفاده را کرده و نسبت به بیمه خود و اعضای خانواده در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.