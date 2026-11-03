به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «مجید میرزایی» مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایلام گفت: ویژه‌برنامه سوگواره یاس نبوی هم‌زمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) در ۱۲ بقعه شاخص استان در قالب ۶۰ برنامه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به بقاع میزبان این برنامه‌ها افزود: امامزادگان علی‌صالح (ع)، سید حسن (ع) مهران، سید اکبر (ع) و سید فلک‌الدین (ع) دهلران، سید عباس (ع) دشت عباس، سید عبدالله (ع) ایوان، مسجد مقدس صاحب‌الزمان (عج) و تکیه حضرت ابوالفضل‌العباس (ع) ایلام و پیر حمزه (ع) آسمان‌آباد از جمله این بقاع هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایلام تصریح کرد: برنامه این دهه با رویکرد تبیینی و بصیرتی و با هدف دفاع از ولایت و حرم ایران اسلامی برگزار می‌شود و در همین راستا، ۲۰ مبلغ برای تشریح جایگاه ارزشمند زن در اسلام و اهمیت حضور عفیفانه و تأثیرگذار زن مسلمان در اجتماع اعزام خواهند شد.

میرزایی از برپایی همایش رهروان یاس نبوی ویژه خواهران و برگزاری مسابقه کتابخوانی خطبه فدکیه با همکاری آموزش و پرورش به‌عنوان دیگر برنامه‌های این دهه خبر داد و خاطرنشان کرد: بقاع متبرکه برای استقبال از پیکر‌های مطهر شهدای گمنام و برگزاری مراسم در آستانه مقدس، آمادگی کامل دارند.

سوگواره یاس نبوی با هدف ترویج فرهنگ فاطمی و تبیین سیره حضرت زهرا (س) در ایام فاطمیه در بقاع متبرکه استان ایلام برگزار می‌شود.