به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با ورود جریانات جنوبی به گیلان، وزش باد گرم از فردا در سراسر استان اغاز شده و تا پنجشنبه ادامه دارد.

وی از افزایش ۴ تا ۸ درجه‌ای دمای هوای گیلان در این مدت خبر داد و گفت: دریای کاسپین با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، فردا برای فعالیت‌های دریانوردی و صید مناسب و از پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، با حدکثر ارتفاع موج یک و نیم متر، نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین دمای استان در شبانه روز گذشته، در آستانه اشرفیه ۲۵ درجه و کمترین دما در اسب وونی تالش، ۷ درجه ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۱۷ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۸۴ درصد است.

محمد دادرس همچنین از ورود سامانه بارشی، بارش‌های رگباری باران و کاهش دمای هوا گیلان، از عصر پنجشنبه تا اواسط هفته آینده خبر داد.