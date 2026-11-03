معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل، نتیجه رزمایش‌های استانی این سازمان را مثبت ارزیابی کرد و با تأکید بر آمادگی شایسته دستگاه‌های اجرایی، از وجود تمهیدات لازم برای ارائه خدمات ضروری در برابر تهدیدات دشمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدعلی قمی، در شورای استانی سازمان پدافند غیرعامل در شهرکرد گفت: در ارزیابی‌های میدانی از رزمایش‌های استانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی شایسته قدردانی است.

وی افزود: این نوید را به هم‌وطنان می‌دهم که تمهیدات لازم برای ارائه خدمات ضروری در برابر تهدیداتی که دشمن بر آنها تأکید دارد، وجود دارد و جای نگرانی نیست.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل همچنین بر آموزش عموم مردم از طریق رسانه و فضای مجازی تأکید کرد.