به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ چند شبی است که در حرم زینبیه اصفهان، در میان نور و صدا و حرکت، لحظه‌هایی رقم خورده که از قاب صحنه فراتر رفته است؛ از چشم‌های خیره و سکوت تماشاگران تا اشک‌هایی که گاهی بی‌اختیار جاری شدند.

هنرمندان اصفهانی این شب‌ها در نمایش محرمانه تاریخ اسلام را این بار از زبان سلمان فارسی، صحابی پیامبر اکرم (ص)، روایت می‌کنند.

این نمایش از روز‌های پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، جایگاه و مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهادت ایشان و دیگر اتفاقات تاریخی آن زمان برای مخاطب گفته می‌شود.

نمایش میدانی محرمانه هر شب از ساعت ۱۸:۳۰ در آستان مقدس حضرت زینب خواهر امام‌رضا علیهماالسلام اجرا می‌شود.

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