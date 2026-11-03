به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حامد نورمحمدی، کاپیتان و مدافع سابق ذوب‌آهن که چند فصل پیراهن این تیم را بر تن داشت، پس از خداحافظی از دنیای فوتبال این بار به عنوان مربی به جمع دستیاران ربیعی اضافه شد.

مدافع سابق ذوب‌آهن در نخستین تجربه مربیگری خود به صنعت نفت آبادان پیوست و در کادر فنی محمد نوری فعالیتش را آغاز کرده بود.

ذوبی‌ها یکشنبه ۱۷ آبان به دیدار گل گهر خواهند رفت.

تیم فوتبال ذوب آهن هم اکنون با ۹ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار دارد.