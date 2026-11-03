به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دراین مراسم که در سالن اجتماعات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار شد، دکتر حاتم بوستانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دکتر دیمیتری ولادیمیروویچ پیشنی، رئیس دانشگاه دولتی نووسیبیرسک فدراسیون روسیه و جمعی از مدیران دو دانشگاه حضور داشتند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه تعاملات علمی و آموزشی بین‌المللی، راه‌اندازی این دانشکدگان را گامی مؤثر در تقویت همکاری‌های دانشگاهی میان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و دانشگاه دولتی نووسیبیرسک روسیه دانست.

دکتر حردانی با بیان اینکه برقراری ارتباطات بین‌المللی از رسالت‌های مهم دانشگاه‌ها به شمار می‌رود، اظهار داشت: تبادل دانشجو و فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی مشترک، از مهم‌ترین راهکار‌های تحقق این رسالت و گسترش تعاملات علمی میان مراکز دانشگاهی است.

وی با تأکید بر ارزشمندی فرصت‌های آموزش حضوری و مجازی در عرصه بین‌المللی، افزود: شکل‌گیری تفاهم و همکاری مؤثر میان دو دانشگاه، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های مشترک علمی و آموزشی فراهم می‌کند که باید با برنامه‌ریزی و مشارکت فعالانه، زمینه اجرای مؤثر آن را فراهم کنیم.