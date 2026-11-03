المپیک جوانان؛ پهالی در ووشو برنز گرفت
آرش پهالی نماینده ووشو ایران در بخش تالو بازیهای المپیک جوانان داکار، نشان برنز را از آن خود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، آرش پهالی، نماینده ووشو ایران در بخش تالو بازیهای المپیک جوانان که روز گذشته با قرارگیری در جمع ۸ نفر برتر بسته ترکیبی چانگچوان و گوئنشو به مرحله نهایی راه یافته بود، امروز در دو فرم چانگچوان و گوئنشو به اجرای فرم پرداخت.
پهالی در فرم چانگچوان با ثبت امتیاز ۹.۳۱۰ در رده چهارم قرار گرفت و در نوبت عصر نیز با کسب امتیاز ۹.۲۹۳، به امتیاز مجموع ۱۸.۶۰۳، رتبه نهایی سوم و نشان برنز دست یافت.
در مجموع بسته ترکیبی، نمایندگان چین و اندونزی با امتیازات ۱۸.۷۹۶ و ۱۸.۷۰۹ در رده اول و دوم قرار گرفتند و مدالهای طلا و نقره را از آن خود کردند.
نماینده ووشو تالو کشورمان در این رویداد با مربیگری تیمور بنیطالبی حضور یافته بود.