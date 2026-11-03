آرش پهالی نماینده ووشو ایران در بخش تالو بازی‌های المپیک جوانان داکار، نشان برنز را از آن خود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، آرش پهالی، نماینده ووشو ایران در بخش تالو بازی‌های المپیک جوانان که روز گذشته با قرارگیری در جمع ۸ نفر برتر بسته ترکیبی چانگ‌چوان و گوئن‌شو به مرحله نهایی راه یافته بود، امروز در دو فرم چانگ‌چوان و گوئن‌شو به اجرای فرم پرداخت.

پهالی در فرم چانگ‌چوان با ثبت امتیاز ۹.۳۱۰ در رده چهارم قرار گرفت و در نوبت عصر نیز با کسب امتیاز ۹.۲۹۳، به امتیاز مجموع ۱۸.۶۰۳، رتبه نهایی سوم و نشان برنز دست یافت.

در مجموع بسته ترکیبی، نمایندگان چین و اندونزی با امتیازات ۱۸.۷۹۶ و ۱۸.۷۰۹ در رده اول و دوم قرار گرفتند و مدال‌های طلا و نقره را از آن خود کردند.

نماینده ووشو تالو کشورمان در این رویداد با مربی‌گری تیمور بنی‌طالبی حضور یافته بود.