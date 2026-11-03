به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: نیکوکار اصفهانی مقیم خارج از کشور با چهار کمک ۳۱۳ میلیون تومانی در یک ماه، زمینه آزادی ۲۰ زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کرد.

اسد الله گرجی‌زاده با بیان اینکه آثار این کمک‌ها فراتر از پرداخت بدهی مالی زندانیان است، افزود: آزادی یک زندانی، امید را به خانواده او بازمی‌گرداند و می‌تواند مانع از آسیب دیدن و فروپاشی بنیان خانواده شود.

وی گفت: مردم نیک اندیش استان می‌توانند کمک‌های نقدی خود به منظور آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را به شماره حساب شبا ir ۶۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۱۵۵۵۹۳۹۸۰۰۰ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۴۳۲۱ ستاد دیه استان ارسال کنند.