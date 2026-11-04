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شاهان کوه فریدونشهر به علت ناپایداری شرایط جوی تا پایان هفته نا ایمن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان اصفهان با هشدار درخصوص ناپایداری شرایط جوی و بارش برف در ارتفاعات شاهانکوه فریدونشهر از امروز تا پایان هفته گفت: این وضعیت برای فعالیتهای کوهنوردی نامساعد است و صعود به ارتفاعات میتواند با خطر همراه باشد.
حجتالله علیعسکریان افزود:آسمان این منطقه از روز سهشنبه تا چهارشنبه نیمهابری است و گاهی وزش باد و احتمال رگبار خفیف پیشبینی میشود.
کارشناس مسوول پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان اصفهان گفت: دمای هوا در روز سهشنبه بین منفی ۲ تا منفی چهار درجه و روز چهارشنبه بین منفی یک تا منفی سه درجه سانتیگراد است.
وی با اشاره به تشدید ناپایداریهای جوی در روزهای پایانی افزود: روز پنجشنبه آسمان شاهانکوه نیمهابری تا ابری همراه با وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق و احتمال بارش برف است و دمای هوا به منفی سه تا منفی چهار درجه سانتیگراد میرسد.
علیعسکریان ادامه داد: برای روز جمعه نیز بارش باران و برف همراه با وزش باد شدید پیشبینی میشود و دمای هوا بین منفی ۲ تا منفی سه درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی توصیه کرد: با توجه به شرایط ناپایدار جوی، وزش باد شدید و احتمال بارش برف در ارتفاعات شاهانکوه، کوهنوردان از صعود به این منطقه در روزهای یادشده خودداری کنند.
شاهانکوه با ارتفاع چهار هزار و ۴۰ متر از سطح دریا بلندترین قله استان اصفهان است که در فاصله ۴۰ کیلومتری از شهر فریدونشهر قرار دارد.
این قله در رشتهکوه زاگرس قرار دارد و از مهمترین مقاصد کوهنوردی استان اصفهان به شمار میرود.
شهرستان فریدونشهر در ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.