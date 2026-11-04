به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان اصفهان با هشدار درخصوص ناپایداری شرایط جوی و بارش برف در ارتفاعات شاهان‌کوه فریدونشهر از امروز تا پایان هفته گفت: این وضعیت برای فعالیت‌های کوهنوردی نامساعد است و صعود به ارتفاعات می‌تواند با خطر همراه باشد.

حجت‌الله علی‌عسکریان افزود:آسمان این منطقه از روز سه‌شنبه تا چهارشنبه نیمه‌ابری است و گاهی وزش باد و احتمال رگبار خفیف پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان اصفهان گفت: دمای هوا در روز سه‌شنبه بین منفی ۲ تا منفی چهار درجه و روز چهارشنبه بین منفی یک تا منفی سه درجه سانتیگراد است.

وی با اشاره به تشدید ناپایداری‌های جوی در روز‌های پایانی افزود: روز پنجشنبه آسمان شاهان‌کوه نیمه‌ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق و احتمال بارش برف است و دمای هوا به منفی سه تا منفی چهار درجه سانتیگراد می‌رسد.

علی‌عسکریان ادامه داد: برای روز جمعه نیز بارش باران و برف همراه با وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا بین منفی ۲ تا منفی سه درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی توصیه کرد: با توجه به شرایط ناپایدار جوی، وزش باد شدید و احتمال بارش برف در ارتفاعات شاهان‌کوه، کوهنوردان از صعود به این منطقه در روز‌های یادشده خودداری کنند.

شاهان‌کوه با ارتفاع چهار هزار و ۴۰ متر از سطح دریا بلندترین قله استان اصفهان است که در فاصله ۴۰ کیلومتری از شهر فریدونشهر قرار دارد.

این قله در رشته‌کوه زاگرس قرار دارد و از مهم‌ترین مقاصد کوهنوردی استان اصفهان به شمار می‌رود.

شهرستان فریدونشهر در ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.