به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ هادی پرویزیان مسیر‌ها و زمان اعمال محدودیت‌ها را به شرح زیر اعلام کرد:

بجنورد: از میدان شهید، طول خیابان طالقانی غربی تا میدان بازرگانی؛ محدودیت از ساعت ۶، آغاز مراسم ساعت ۹.

شیروان: خیابان امام خمینی (ره)، حدفاصل تقاطع دفاع مقدس تا میدان انقلاب؛ محدودیت از ساعت ۶، آغاز مراسم ساعت ۹.

اسفراین: از تقاطع سپاه، میدان امام خمینی (ره)، تقاطع ۲۲ بهمن، خیابان طالقانی و خیابان دکتر حسابی تا میدان امام خمینی (ره)؛ محدودیت از ساعت ۷، آغاز مراسم ساعت ۹.

سملقان: از تقاطع معلم، ناحیه بلال و ناحیه شهرداری تا میدان مقاومت؛ محدودیت از ساعت ۷، آغاز مراسم ساعت ۹:۳۰.

فاروج: از مسجد آل‌یاسین در خیابان طالقانی تا تقاطع رضوی؛ محدودیت از ساعت ۸، آغاز مراسم ساعت ۹:۳۰.

جاجرم: از میدان امام خمینی (ره)، خیابان بهشتی و بلوار شهید مطهری تا میدان امام خمینی (ره)؛ محدودیت از ساعت ۸، آغاز مراسم ساعت ۹:۳۰.

گرمه: از میدان ارشاد تا تقاطع مرکزی؛ محدودیت از ساعت ۷:۳۰، آغاز مراسم ساعت ۱۰.

راز: از میدان معلم، طول خیابان امام خمینی غربی تا روبه‌روی شهرداری؛ محدودیت از ساعت ۷:۳۰، آغاز مراسم ساعت ۹:۳۰.

صفی‌آباد: خیابان امام حسین (ع)، خیابان امام خمینی (ره) و خیابان شهدا تا خیابان بسیج؛ محدودیت از ساعت ۸:۳۰، آغاز مراسم ساعت ۹:۳۰.

رئیس پلیس راهور استان از شهروندان خواست با رعایت محدودیت‌های اعلام‌شده، از مسیر‌های جایگزین استفاده کرده و با مأموران پلیس همکاری کنند.