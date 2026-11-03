رئیس اورژانس استان یزد از کاهش سطح هوشیاری یک زوج در روستایی از توابع شهرستان تفت و انتقال آنان به بیمارستان خبر داد.

تماس به موقع فرزند با اورژانس جان پدر و مادر را نجات داد

تماس به موقع فرزند با اورژانس جان پدر و مادر را نجات داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اورژانس استان گفت: پس از تماس تلفنی دختر این زوج با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ و اعلام وضعیت نامساعد والدینش، دو دستگاه آمبولانس بلافاصله به محل اعزام شدند.

جواد سهیلی افزود: با توجه به بسته بودن درِ منزل و پاسخگو نبودن افراد داخل ساختمان، پس از هماهنگی با عوامل انتظامی و باز شدن در توسط همسایگان، کارشناسان اورژانس بر بالین این زوج حاضر شدند.

وی ادامه داد: این زوج پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس استان با اشاره به احتمال مسمومیت با مواد شوینده، گفت: علت قطعی وقوع این حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.