مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین: وقوع آتش‌سوزی در شرکت تولیدکننده درب و پنجره در شهرک صنعتی لیا، با حضور به‌موقع و عملیات مشترک ۳۰ تا ۴۰ آتش‌نشان از شهرهای قزوین، الوند و شهر صنعتی البرز مهار شد و عملیات ایمن‌سازی محل همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدیخانی گفت: این حادثه حوالی ساعت ۱۶ امروز به اداره‌کل مدیریت بحران استان قزوین اعلام شد و بلافاصله با دستور مهدیخانی، مدیرکل بحران استان، هماهنگی‌های لازم برای اعزام نیروها و تجهیزات به محل حادثه صورت گرفت.

وی افزود: در این عملیات سنگین، ۸ تا ۱۰ دستگاه خودروی عملیاتی و حدود ۳۰ تا ۴۰ نیروی آتش‌نشان از شهرهای قزوین، الوند و شهر صنعتی البرز به همراه نیروهای امدادی و عملیاتی شرکت‌های همجوار مشارکت داشتند.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان؛ با توجه به وجود مواد شیمیایی در بخشی از این واحد صنعتی (شرکت ایستادر)، عملیات اطفای حریق با حساسیت بالا، رعایت دقیق نکات ایمنی و تهویه مناسب انجام شد و نیروهای عملیاتی موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، آتش را کنترل و از گسترش آن به سایر بخش‌ها جلوگیری کنند.

به گفته مسئول عملیات آتش‌نشانی قزوین، با وجود کنترل اولیه حریق، عملیات اطفای کامل و ایمن‌سازی محل همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش، دو تا سه دستگاه خودروی آتش‌نشانی در محل مستقر بمانند.