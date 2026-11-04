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راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در بجنورد از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز شد و راهپیمایان از میدان شهید به سمت مصلای امام خمینی (ره) در حال حرکت هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت حضور پرشور مردم، به ویژه دانش آموزان و دانشجویان گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان نماد وحدت، بصیرت و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و حضور گسترده مردم در این مراسم، بار دیگر جلوهای از روحیه انقلابی و استکبارستیزی ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.
حجتالاسلام محمدی افزود: راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در بیش از ۲۷۰ نقطه خراسان شمالی برگزار میشود.