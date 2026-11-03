فیلم کوتاه «ده»، ساخته فریاد خسرویانی در پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تِرِدلبنان، موفق به کسب جایزه ویژه اول و تندیس بهترین فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این اثر، روایتی انسانی و تأثیرگذار از عشق پدر به فرزند است

پدری که برای همراهی با پسر نابینایش یک مسابقه فوتبال را به مدت ۹۰ دقیقه با تمام جزئیات گزارش می‌کند تا فرزندش نیز هیجان و شور یک مسابقه زنده را تجربه کند.

«ده» با تکیه بر مفاهیمی، چون عشق، فداکاری و پیوند عاطفی خانواده، توانست نظر داوران این رویداد بین‌المللی را جلب کند و افتخاری دیگر برای سینمای کوتاه ایران رقم بزند.