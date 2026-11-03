سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی، اعتراض امام خمینی (ره) به لایحه کاپیتولاسیون، شهادت دانش‌آموزان و تسخیر سفارت آمریکا در روز ۱۳ آبان است.

اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون، شهادت دانش‌آموزان و تسخیر سفارت آمریکا، وقایع بارز ۱۳ آبان

اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون، شهادت دانش‌آموزان و تسخیر سفارت آمریکا، وقایع بارز ۱۳ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۱۳ آبان، یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی و نماد مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی است؛ روزی که با اعتراض امام خمینی (ره) به لایحه کاپیتولاسیون و تبعید ایشان در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ پیوند خورده است.

تسخیر سفارت آمریکا که از سوی امام خمینی (ره) انقلاب دوم نام گرفت، با افشای اسناد فعالیت‌های جاسوسی و مداخله آمریکا، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی شد.

با گذری به مصادیق تاریخی و معاصر سیاست‌های آمریکا از جمله کودتای ۲۸ مرداد، تحریم‌های اقتصادی و تهدید‌های نظامی، جنگ رمضان و ۱۲ روزه این اقدامات را می‌توان نشانه‌ای از سیاست‌های سلطه‌طلبانه امریکا در قبال ایران دانست.

دانشجویان نیز با تأکید بر اهمیت ۱۳ آبان، حفظ استقلال، وحدت ملی و ایستادگی در برابر فشار‌های خارجی را از مهم‌ترین پیام‌های این روز برای نسل جوان عنوان کردند.

۱۳ آبان، فرصتی برای بازخوانی تاریخ و تجدید عهد با آرمان‌های استقلال‌طلبی و استکبارستیزی ملت ایران است.