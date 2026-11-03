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مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطارشهری مشهد از ارائه خدمات رایگان متروی مشهد در روز چهارشنبه ۱۳ آبان، به مناسبت روز دانشآموز خبر داد.
وی اظهار کرد: فراهم کردن زمینه استفاده آسان و مقرون بهصرفه از حملونقل پاک، بهویژه برای دانشآموزان و خانوادهها، از جمله رویکردهای متروی مشهد است و تلاش میکنیم با ارائه خدماتی ایمن و مطلوب، سهم مؤثری در تسهیل رفتوآمد شهروندان داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطارشهری مشهد ضمن تبریک این روز به دانشآموزان بهعنوان آیندهسازان ایران اسلامی، از شرکت کنندگان در راهپیمایی دعوت کرد با استفاده از مترو در کاهش ترافیک و آلودگی هوای شهر مشارکت کنند.