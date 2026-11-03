سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود اعلام متولیان تامین سوخت و انرژی صنایع و معادن، این بخش‌ها در شش ماهه نخست سال جاری، با ناترازی انرژی مواجه بودند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ در برنامه میز اقتصاد امروز (۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵) " وضعیت تامین سوخت صنایع و معادن کشور " با حضور آقایان عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت حضوری در استودیو، سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ ایران، سید اردشیر افضلی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان و علی اکبر عرب عامری مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به صورت تلفنی و با اجرای امیر اصلانخانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

زارعی سخنگوی وزارت صمت درباره وضعیت تامین سوخت صنایع و معادن کشور گفت: با وجود اعلام متولیان تامین سوخت و انرژی صنایع و معان، این بخش‌ها در شش ماهه نخست سال جاری، با ناترازی انرژی مواجه بودند؛ در حوزه سوخت هم همین مشکل وجود دارد و بنابر اعلام تولیدکنندگان در بخش صنعت و معدن، با کمبود و قاچاق گازوئیل و تعطیلی کارخانه‌ها رو‌به‌رو هستیم.

وی افزود: در محافل بیان می‌کنیم قطعی نداریم، اما در عمل ذینفعان و کارخانه اعلام می‌کنند که همچنان قطعی برق وجود دارد، بناست که حداقل در شش ماهه دوم سال قطعی برق و گاز نداشته باشیم، همکاران وزارت نیرو هم اعلام می‌کنند قطعی نخواهیم داشت، اما آنچه در واقعیت است قدری با این اعلام‌ها تفاوت دارد.

زارعی گفت: در شش ماهه دوم هم در حوزه سوخت همین مسائل وجود دارد، و همواره متولیان تامین اعلام می‌کنند که تامین می‌کنیم، اما متقاضیان ما که تولید کنندگان بخش صنعت و معدن هستند اعلام می‌کنند به دلیل کمبود یا نبود سوخت، درآستانه تعطیلی هستند.

سخنگوی وزارت صمت، به قاچاق سوخت هم اشاره کرد و گفت: بعضا سوخت قاچاق می‌شود و واحد‌های صنعتی و معدنی سوخت مورد نیازشان را با قیمت‌ها گزاف از قاچاقچیان تامین میکنند.

زارعی گفت: نیاز بخش صنعت (صنعت، معدن و اصناف) سال گذشته ۴.۴ میلیارد لیتر بوده، اما در عمل شرکت پخش و پالایش، سه و نیم میلیارد لیتر سوخت تامین کرد. با توجه به اینکه ما تعدادی واحد‌های تولیدی ایجادی داریم که ۴۰ همت سرمایه‌گذاری دارند میزان مصرف سوخت مورد نیازشان حدود ۷۰۰ میلیون لیتر است این باید به آن سهمیه قبل اضافه شود با این حساب گفتیم ۴ و ۴ دهم ضربدر ۲۵ درصد افزایش، حدود ۵.۱ میلیارد لیتر نیاز بخش صنعت از طرف وزارت صنعت، آنچه همکاران ما در شرکت پخش پالایش با ما توافق کرده‌اند سه و نیم میلیارد است عملکرد سال ۱۴۰۴ به اضافه ۲۵ درصد به این عدد اضافه کنیم می‌شود سهمیه سال ۱۴۰۵ که این عدد تقریباً حدود ۳.۹ میلیارد لیتر نیاز عملکردی است که در شش ماهه نخست اتفاق افتاد، از این ۳.۹، یک و نیم میلیارد لیتر تحویل شده برای شش ماهه دوم هم تاکید کرده‌اند که ما یک و شش دهم میلیاردی لیتر بیشتر نخواهیم داد، مفهوم آن این است که ما نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۴، ۴۰۰ میلیون لیتر کمتر داریم، سرمایه‌گذاری چهل همتی داریم افزایش تولید را باید در بعضی از بخش‌ها مثل زغال سنگ، مس، سیمان داشته باشیم.

زارعی گفت: آنچه توافق شده با آنچه عمل می‌شود تقریباً ۸۰۰ میلیون لیتر تفاوت دارد؛ قاچاقچیان سوخت را با ارقام بالاتر به بخش صنعت که ستون فقرات اقتصاد کشور می‌فروشند.

سخنگوی وزارت صمت به سامانه صدف اشاره کرد و گفت: در سامانه صدف که به سامانه جامع تجارت متصل است، کسانی که متقاضی سوخت هستند بر اساس خود اظهاری میزان نیازشان را از طریق سامانه ثبت می‌کنند، ادارات کل صنایع بررسی می‌کنند اگر اشکالی داشته باشد به ذینفع برمی‌گردانند اگر تایید کنند این را به شرکت پخش و پالایش اعلام می‌کنند.

زارعی در توضیح سامانه صدف افزود: در سامانه جامع تجارت، همه اقدامات و فعالیت‌های شرکت‌های متقاضی مثلاً اگر معدنی باشد حتی حقوق دولتی‌اش هم حساب می‌شود که آیا پرداخت کرده یا نکرده، شرکت پخش و پالایش مجدداً راستی آزمایی می‌کند، یعنی ممکن است واحد تولیدی ۱۰ میلیون لیتر خواسته باشد اداره صنعت هم ۱۰ میلیون لیتر، اما شرکت پخش پالایش در راستی آزمایی به ۸ میلیون لیتر برسد آنچه تحویل می‌دهد این ۸ میلیون لیتر است وقتی حواله به نام شرکت صادر می‌شود شرکت پول را به حساب شرکت پخش یا ناحیه پخش واریز می‌کند، حواله از طریق آن ناحیه پخش در اختیار لجستیک و کسانی قرار می‌گیرد که این را تحویل می‌دهند پس وزارت صنعت و ادارات صنعت هیچ نقشی در لجستیک ندارند؛ اصلاً نمی‌دانند که راننده‌ای که تحویل می‌دهد چه کسی است چه ماشینی است با چه پلاکی است فقط او درب واحد تولیدی یا درب معدن این را تحویل می‌دهد.

کاهش ۴۰ درصدی سهمیه سوخت معادن در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل

دبیر انجمن زغال سنگ ایران در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصاد درباره وضعیت تامین سوخت واحد‌های تولیدی گفت: اتفاقی که امسال در حوزه زغال سنگ افتاد با توجه به مشکلات واردات زغال سنگ، عملاً این حجم کاری معادن زغال سنگ باید افزایش پیدا می‌کرد که بتواند کل نیاز زغال سنگ واحد‌های فولادسازی را تامین کند هم مقداری که وارد می‌شد و هم مقداری که تولید داخل بود، اما حداقل در شش ماهه نخست، حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل سوخت کمتری به ما تحویل شد که همین کاهش روی تولید معادن زغال سنگ هم تاثیر گذاشت.

سعید صمدی به ایمنی معادن زغال سنگ هم اشاره کرد و افزود: معادن زغال سنگ سوختی را که مصرف می‌کنند بخش قابل توجهی برای صنایع تهویه مصرف می‌شود یعنی فیلتر ژنراتور کار می‌کند که تهویه معدن انجام شود، متاسفانه این موضوع باعث شد که حتی بعضی از معادن زغال سنگ در فصل تابستان حدود یک هفته تا ۱۰ روز از ماه را نتوانند فعالیت کنند و روی تولیدشان تاثیر گذاشت.

وی اضافه کرد: از اواسط مهرماه تا حدودی شرایط بهتر و سوخت بیشتری تامین می‌شود و آخرین پایشی که ما از معادن زغال سنگ داشتیم در حد ۸۰ درصد نیازشان تامین شده است البته باز با آن نیاز واقعی بیش از حد تفاوت دارد.

صمدی درباره قیمت سوخت تامینی هم گفت: قیمت سوخت سال گذشته، ۳۰۰ تومان بود، اما امسال این رقم به هشت هزار و هفتاد تومان افزایش یافت.

وی درباره چالش‌های تامین مواد اولیه برای کارخانجات فولادسازی گفت: به دلیل کاهش ۲۰ درصدی سوخت تخصیصی به معادن زغال سنگ؛ میزان تولید این واحد‌ها کاهش پیدا کرده است.

صمدی گفت: معادن زغال سنگ در مجموع کمترین میزان سوخت را مصرف می‌کنند، در معادن، لودر، بلدوزر و کمپرسی وجود ندارد صرفاً سوخت را برای ژنراتوری استفاده می‌کنیم، در طول سال، معادن زغال سنگ ایران با ۴ میلیون تن تولیدی که انجام می‌دهند حدود ۳۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند.

زارعی درباره اولویت بندی تخصیص سوخت به صنایع گفت: در تقسیم بندی‌های انجام شده، سال گذشته در حوزه معدن، ۱/۶ میلیارد لیتر پیش‌بینی کردیم که در اختیار معادن قرار بگیرد، معادن عمده فعالیتشان با ماشین آلات معدنی است می‌دانیم که بخشی از این ماشین آلات معدنی دچار فرسودگی هستند، سال ساخت بالایی دارند بنابراین میزان مصرفشان مناسب نیست، تمهیداتی را هم اندیشیده‌ایم تا کسانی که در کار معدن هستند بتوانند خودشان واردات ماشین آلات نو داشته باشند.

سخنگوی وزارت صمت افزود: در حوزه صنایع، یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون لیتر پیش بینی کردیم برای صنایع و ۶۱۵ میلیون لیتر هم برای اصناف سال ۱۴۰۳ ما در بخش اصناف ۸۵۰ میلیون لیترداشتیم در سال ۱۴۰۴- ۶۱۵ میلیون لیتر این در سال ۱۴۰۵ هم افزایش ندادیم یعنی ما آن میزان رشدی که برای سوخت در نظر می‌گیریم آن را برای فقط بخش معدن و بخش صنعت در نظر می‌گیریم.

زارعی گفت: در حوزه معدن، اساس محاسبه، میزان باطله برداری، میزان حقوق دولتی و داشتن ماشین آلات معدنی است و در بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت هم ما باید الگوی مصرف سوخت در معادن را می‌دادیم که این را هم با توجه به این که جزء الزامات و نیاز ضروری بود این را به صورت پایلوت در یک استان انجام دادیم، مطالعات دانشگاهی و مطالعات تطبیقی انجام دادیم، مهرماه ۱۴۰۴ این را برای مراجع ذی‌ربط ارسال کردیم؛ لذا تاکیدمان هم الگوی مصرف هم اولویت بندی صنایع به ویژه صنایعی که در حوزه معیشت و کالا‌های مورد نیاز مردم فعال هستند.

وی افزود: اقدامی که در این زمنیه انجام شد، دیزل ژنراتور‌ها را به شرکت توانیر متصل کردیم، شرکت توانیر به سامانه صدف، سامانه صدف به سامانه جامع؛ یعنی کاری کردیم که حتی در حوزه دیزل ژنراتور هم اگر خاموش است معلوم باشد چه زمانی این خاموش است و نیازی به مصرف سوخت ندارد.

زارعی درباره تامین سوخت واحد‌های تولیدی گفت: صنعت، با وجود اینکه سهم زیادی از درآمد سرانه کشو و اشتغال را به خود اختصاص می دهد، هر کجا که محدودیتی اتفاق بیفتد اول می‌آید سراغ بخش صنعت، توافقی که سه و نه دهم میلیارد بود الان تبدیل شده به سه و یک دهم میلیارد لیتر، طبیعی است وقتی هشتصد میلیون لیتر از سهمیه کم شود، یا باید تولید خود را متوقف کند که بازار به هم می‌ریزد و دچار کمبود کالا خواهیم شد، یا اینکه به طرق دیگری سوخت تامین کند.

وی افزود: طبیعی است که سوخت تامین میکنند، ذخیره سازی می‌کنند، و وقتی این ذخیره سازی را انجام دادند تازه مواجه می‌شوند قاچاقچی سوخت هم هستند.

در ادامه برنامه میز اقتصاد مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان درباره وضعیت تامین مواد برای فولاد سازی‌ها گفت: زغال سنگ مورد نیاز کارخانه ذوب آن به اندازه تامین نمی‌شود و ما در تنگنا هستیم.

سید اردشیر افضلی افزود: کک شدن زغال سنگ در سلول‌های کوکسازی‌ها زمانبر است، کوکسازی به مرور زمان از بین میرود یعنی نسوز ملات‌های بین آجر‌های کوکسازی‌ها پودر و کوکسازی نابود میشود؛ کوکسازی هم چیزی نیست که در طول یک روز بشود ساخت، هر سه روز کوکسازی باید ۱۸۵ هزار تن در طول عمرش تولید دهد این ۱۸۵ هزار تن وقتی افت پیدا کند هزینه ا‌ش هم که سرسام آور بوده ضمن اینکه در کشور خودمان نیست و باید از طریق واردات تامین شود.

سخنگوی وزارت صمت درباره تمهیداتی که برای واحد‌های تولیدی که با چالش نبود زغال سنگ مواجه هستند گفت: ما در بخش زغال سنگ نسبت به سال قبل تولیدمان بیست و دو درصد افزایش پیدا کرده، اما این میزان تولید به اندازه کفایت و نیازی هست که کسری داریم، بنابراین بخشی از این کسری‌هایمان ناشی از همین ناترازی‌هایی هست که وجود دارد ما هم تلاش می‌کنیم که ناترازی‌ها را کم کنیم تا چرخ تولید بچرخد.

زارعی گفت: ما به عنوان تولیت صنعت، در جا‌هایی تصمیم گیر نیستیم، اما همراه می‌شویم، پیگیری می‌کنیم، تا تصمیم گیرندگان تصمیمی را بگیرند که مشکلات این چنینی به وجود نیاید، اما متاسفانه با این مشکلات مواجه هستیم.

زارعی درباره مهمترین چالش‌های فولادسازی‌ها ناشی از ناترازی انرژی گفت: ما معتقدیم صنعت باید تلاش کند اشتغال به وجود بیاورد، و درآمد را بالا ببرد؛ اما در قانون مانع زدایی آمده است که نه هزار مگاوات برق غیر تجدید پذیر و هزار مگاوات برق تجدیدپذیر را باید خود تولیدکننده تولید کند.

وی افزود: ما در حوزه برق، شانزده هزار و پانصد و پنجاه مگاوات برق نیاز داریم، دوازده هزار و هفتصد و پنجاه مگاوات از این میزان را از شبکه باید بگیریم، دو هزار و سیصد مگاوات از این دوازده هزار و هفتصد و پنجاه مگاوات را ما خودمان تولید می‌کنیم، ظرفیت تولید برق کشور در اوج مصرف، شصت و دو هزار مگاوات برق است. در سوخت هم اگر چهل و سه میلیون لیتر را بگیریم ما ۱۰ درصد مصرف را داریم، اما بیشترین میزان و بیشترین فشار سراغ بخش صنعت است، ما گاهی اوقات مواجه می‌شویم که برق کارخانه فولادسازی را بدون اطلاع خاموش کرده‌اند؛ بعبارتی کوره تا گرم شود و تولید کند مواد مذاب داخل آن قرار دارد وقتی یک دفعه برق قطع می‌شود مجبوریم که خودمان هم برویم سراغ برق تجدیدپذیر.

زارعی گفت: الان تکلیفی شده است، حدود دو هزار مگاوات برق با قیمت هشت هزار تومانی که مورد تأیید وزارت نیرو هم است بخش صنعت از بورس خرید می‌کند برای این که بازار بورس برق هم رونق بگیرد ما همه تلاش‌مان را می‌کنیم، اما انتظار ما این است که در مقابل این تلاش‌ها ما تنبیه نشویم.

افضلی در ادامه گفت: امسال قیمت آب نسبت به سال گذشته؛ سی و هشت درصد، برق ۲۴۰ درصد و گاز ۶۷ درصد افزایش داشته است، وقتی مجموع افزایش قیمت، آب و برق و گاز و سایر موارد را کنار هم بگذاریم با توجه به افزایش قیمت نهایی محصول، متوجه می‌شویم که صنعت زیان می‌بیند، زمانی تولید فولاد برای کشور مزیت رقابتی بود ولی متاسفانه آهسته آهسته مزیت رقابتی را از دست می‌دهد.

زارعی درباره تمهیداتی که برای واحد‌های کوچک که متاثر از این ناترازی هاست هم گفت: در واحد‌های کوچک با دو سه مشکل مواجه می‌شویم یکی بحث تاثیر ناترازی است که این‌ها خودشان نمی‌توانند به تنهایی نیروگاه احداث کنند، ما اعلام کردیم که در شهرک‌های صنعتی زمین واگذار می‌کنیم که سرمایه گذار بیاید نیروگاه تجدید پذیر احداث کند، برق را به واحد‌های تولیدی کوچک بدهند تا آن‌ها هم بتوانند ناترازی شان را به این ترتیب برطرف کنند، در حوزه تخصیص تسهیلات هم چالش‌هایی وجود دارد.

سخنگوی وزارت صمت افزود: واحد‌های بزرگ گردش مالی بیشتری دارند، واحد‌های کوچک معمولا گردش مالی کمتری دارند این‌ها هم اگر تسهیلات به موقع به آن‌ها نرسد دچار مسئله می‌شوند ما می‌بینیم گاهی اوقات اعلام می‌کنند تسهیلات پرداختی ما به این واحد‌ها خیلی بالا است، اما همه آن تسهیلاتی که تمهید و به عنوان پرداختی تلقی می‌شود دست واحد تولیدی نمی‌رسد، ما تلاش میکنیم از طریق بانک مرکزی و رئیس جمهور تسهیلاتی را برای واحد‌های کوچکتر فراهم کنیم.

وی به بازار فروش این واحد‌ها هم اشاره کرد و گفت: ما باید ناترازی صنایع کوچک را برطرف و سرمایه در گردش و بازار مصرف شان را فراهم کنیم، خوشه‌های صادراتی را داریم پیش بینی می‌کنیم در شهرک‌ها و استان‌های مختلف این خوشه‌ها شکل بگیرند و بتوانند تولیدات کوچک را جمع کنند به صورت یک جا صادر کنند، هم تولیدکننده بازار داشته باشد و هم آن کسی که صادر می‌کند بداند که یک محصول پایدار برای مقاصد صادراتی شان دارند، ما این‌ها را در وزرات صنعت دنبال می‌کنیم بیانیه اش تهیه و به استان‌ها ابلاغ شده است.

زارعی گفت: گاهی اوقات بین آن چه می‌گوییم با آن که عمل می‌کنیم متاسفانه فاصله‌ای اتفاق می‌افتد، وقتی آقای رئیس جمهور دستور می‌دهند جامعه انتظارش این است که از این دستور تمامی ذینفعان و مجریان تمکین کنند و این دستور به بهترین شکل عمل شود.

مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصاد درباره تخصیص سوخت برای واحد‌های معدنی گفت: قرار شد در شهریور ماه با رعایت سقف شش ماهه دوم، ما ۷۵۰ تا در سه مرحله شهریور، مهر و آبان سهمیه مازاد در سامانه صدف بگذاریم و دوستان جذب کنند، در شهریور که تقریبا جذب نشد، در مهر ماه تقریبا شروع شد و تا صبح امروز (۱۲ آبان) نزدیک به ۳۰۰-۳۵۰ میلیون لیتر از این مقدار را گرفتند، معادن و صنایع در این دو گروه بوده، روی بحث لجستیک ما به دلیل این که این‌ها مصرف کنندگان عمده هستند و بحث کرایه هم با خودشان است از بین ۳۵۰ شرکت حمل و نقلی که ۱۷ هزار ناوگان تحت پوشش دارند باید بروند قرارداد ببندند و حمل را انجام دهند.

علی اکبر عرب عامری گفت: روندی است که سال‌ها بوده، و نیاز به تغییر در تفاهم نداشته و کلا ما غیر از نیروگاه‌ها و جایگاه ها، کرایه حمل با خود مصرف کننده است.

سخنگوی وزارت صمت در واکنش به صحبت‌های عرب عامری گفت: ما نه سمتی در این کار داریم نه مسئولیتی داریم.

عرب عامری گفت: مالک معدن حقیقی یا حقوقی باید به یکی از شرکت‌های حمل و نقل مراجعه کند و قرارداد حملی با آن ببندد ما در سیستم فروشمان آن قرارداد حمل را درج می‌کنیم حواله آن معدن به نام حمل کننده اش می‌شود آن شرکت، قاعدتا اگر شرکتی است که تعداد ناوگانش به حدی است که تکافوی حمل نیروگاه و جایگاه ما را ندارد، ماشین مازاد ندارد بایدبا شرکت دیگری قرارداد ببندد.

وی افزود: در بحث موجودی انبارمان و توافقی که کردیم، توافق مقدارش در سامانه صدف موجود است مقداری که استفاده شده، مقدار مانده موجود است، حواله‌ای که صادر می‌شود، ما هیچ انباری را در بحث نفت و گاز نداریم که مشکل داشته باشد مشکلی که از استان‌های ما منتقل می‌شود و مخصوصا در گروه سیمانی ها، شاید پررنگ تر، این که ناوگان شرکت‌ها توان ندارند که بیشتر برنامه حملشان برای نیروگاه و بحث مجاری عرضه بگذارند نفتکش آزادی ندارند که ما استفاده کنیم. در بحث معادن هم این تقریبا موضوعیت دارد.