شماری از پرواز‌ها در لندن در پی تهدید بمب گذاری؛ زمین گیر شدند و دست کم چهار پرواز، از جمله دو پرواز از انگلیس، تحت تأثیر تهدید بمب‌گذاری قرار گرفته‌اند، که باعث فرود‌های اضطراری و تعطیلی موقت فرودگاه شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، تهدید بمب گذاری در چندین پرواز، از جمله دو پرواز از فرودگاه انگلیس، شماری از هوایپما‌ها را زمین گیر کرد و برنامه بسیاری از پرواز‌ها را به هم ریخت.

اخبار منتشر شده در انگلیس حاکی از آن است که فرودگاه ورشو- مودلین حوالی ظهر سه شنبه به وقت محلی پس از آنکه هشدار تهدید بمب‌گذاری یک فروند هواپیمای مسافربری از لندن را مجبور به فرود برنامه‌ریزی نشده در آنجا کرد دچار اختلال کرد.

گزارش‌های رسانه‌ها در انگلیس نشان می‌دهد دستکم چهار پرواز، از جمله دو پرواز از انگلیس، تحت تأثیر تهدید بمب‌گذاری قرار گرفته‌اند که باعث فرود‌های اضطراری و تعطیلی موقت فرودگاه شده است؛ که پس از فرودد اضطراری و بازرسی هواپیما اعلام شد هیچ وسیله انفجاری یافت نشده است.

در خبری دیگر همچنین تهدید بمب‌گذاری در پرواز هواپیمایی اسکاندیناوی از کپنهاگ به ورشو که در فرودگاه ورشو- شوپن فرود آمد.

یک فروند هواپیمای رایان‌ایر نیز که از منچستر به دلیل تهدید دیگری در فرودگاه مورسیا در جنوب اسپانیا فرود اضطراری کرد و ۱۱۴ مسافر و هفت خدمه هواپیما آن را ترک کردند.

در همه این موارد پس از بازرسی پلیس ضد تروریسم وجود هرگونه مواد منفجره رد شد.

پیش‌تر خبرگزاری رویترز گزارش داد یک فروند هواپیمای اسرائیلی نیز به دنبال تهدید بمب‌گذاری مجبور به فرود در فرودگاه واسیل لِوسکی بلغارستان شد.

هنوز درباره این تهدید‌ها و عامل یا عوامل احتمالی و انگیزه این اقدام گزارش رسمی منتشر نشده است.