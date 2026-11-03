به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان جاسک گفت: این مراسم با محوریت پاسداشت یاد و خاطره ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب، در مدرسه‌ام‌البنین جاسک کهنه و با حضور مسولین و دانش آموزان برگزار شد.

ابراهیم آبیار افزود: در این حرکت فرهنگی و زیست‌محیطی هر نهال، نمادی از یک نام، یک خاطره و یک زندگی جاودانه است.

وی گفت: این اقدام ارزشمند، پیوندی معنادار میان فرهنگ ایثار و شهادت و مسئولیت‌پذیری در قبال طبیعت است.

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