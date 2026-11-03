مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه توسعه عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌ها تا پایان آبان دنبال می‌شود، گفت: عرضه بنزین سوپر تولید داخل با قیمتی حدود نصف نرخ‌های بین‌المللی آغاز شده است و تاکنون بیش از ۷۰ جایگاه برای عرضه این فرآورده تجهیز شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق عظیمی‌فر امروز (سه‌شنبه، ۱۲ آبان) در نشست با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه فرصت پیش رو برای تقویت ذخایر سوخت، فرصتی طلایی است، افزود: باید از این فرصت برای افزایش آمادگی کشور در فصل سرد سال استفاده کنیم تا در زمان اوج مصرف با مشکل روبه‌رو نشویم.

وی با اشاره به موضوع کیفیت بنزین و استاندارد‌های بین‌المللی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، ازجمله آمریکا، کانادا، استرالیا، روسیه و کشور‌های اروپایی، استفاده از متانول در ترکیب سوخت بر اساس استاندارد‌های مشخص مجاز است، به‌گونه‌ای که در برخی استاندارد‌ها این میزان به ۳ تا ۵ درصد و در چین حتی به ۱۰ درصد می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با انتقاد از برخی اظهارنظر‌ها درباره کیفیت بنزین گفت: به اعتقاد من، بخش عمده مباحث مطرح‌شده درباره کیفیت بنزین، جنبه روانی دارد و نباید بدون بررسی‌های کارشناسی به این فضاسازی‌ها دامن زد.