معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام، شفافیت در توزیع آرد و صیانت از حقوق مردم را اولویت اصلی مدیریت استان دانست و بر برخورد جدی با متخلفان تأکید کرد.

این به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «عباس میرزاد» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام در جلسه کارگروه آرد و نان استان گفت: هدف از ساماندهی توزیع آرد خام، شفافیت در پرداخت یارانه‌ها، جلوگیری از هدررفت منابع و تحقق عدالت در توزیع است و باید حقوق قانونی افراد واجد شرایط پیگیری شود.

وی با اشاره به ثبت‌نام ۶۱ هزار نفر و تخصیص ۶۰۷ تن آرد افزود: سهمیه مهرماه برای ثبت‌نام‌نکرده‌ها قابل دریافت است، اما سهمیه آبان‌ماه منوط به ثبت اطلاعات در سامانه خواهد بود.

معاون استاندار ایلام بر ضرورت واقعی‌سازی آمار جامعه هدف تأکید کرد و گفت: تعاون روستایی، امور عشایری و شرکت غله باید اطلاعات واجدین شرایط را دقیق ثبت کنند و مشکلات سامانه بدون تأخیر برطرف شود.

وی اطلاع‌رسانی به‌موقع را ضروری دانست و افزود: نباید افراد مشمول به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی از سهمیه خود محروم شوند.

میرزاد بر تسریع توزیع آرد روستایی و عشایری تأکید کرد و گفت: در صورت کوتاهی توزیع‌کننده، موضوع بررسی و در صورت احراز تخلف، فرد جایگزین می‌شود.

وی درباره نظارت بر نانوایی‌ها اظهار داشت: رعایت ساعت فعالیت الزامی است و اتحادیه‌ها باید مسئولیت خود را انجام دهند.

میرزاد خواستار تشکیل کمیته بررسی تخلفات شد و گفت: اخذ تعهد، نظارت مستمر و لغو پروانه واحد‌های متخلف در دستور کار است، اما نانوایی‌های قانون‌مدار با سهمیه پایین باید حمایت شوند.

معاون اقتصادی استاندار ایلام در پایان خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی موظف است ظرف یک هفته اقدامات لازم را انجام دهد و گزارش آن را ارائه کند؛ هدف نهایی، توزیع عادلانه آرد و برخورد قاطع با متخلفان است.