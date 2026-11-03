مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون از برنامه‌های مشترک ایران و افغانستان برای توسعه صنایع فرآوری، ایجاد پایانه‌های صادراتی و گسترش گردشگری سلامت با هدف افزایش مبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این نشست با حضور محمدرضا مودودی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون، جمعی از معاونان و مدیران این سازمان، سید محمدسرور امانی، رئیس اتاق صنایع و معادن قندهار و اعضای هیئت تجاری افغانستان، در دفتر مرکزی سازمان برگزار شد و طرفین درباره راهکار‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، رفع موانع تجاری و تسهیل مناسبات دوجانبه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

محمدرضا مودودی در این نشست، با تشریح جایگاه راهبردی دوغارون در مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان، پیشینه بیش از یک قرن فعالیت این مرز رسمی و پیوند‌های تاریخی چند هزارساله دو کشور را از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های مشترک برشمرد و دوغارون را نقطه‌ای راهبردی برای اتصال کریدور‌های اقتصادی منطقه به بازار‌های بین‌المللی دانست.

مودودی با اشاره به عدم توازن در تراز تجاری دو کشور اظهار کرد: منطقه آزاد دوغارون فرصتی ارزشمند برای تغییر رویکرد‌های سنتی تجارت، توسعه صنایع فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در محصولات است؛ رویکردی که می‌تواند ضمن تقویت ظرفیت‌های صادراتی، زمینه گسترش مبادلات تجاری متوازن و پایدار میان ایران و افغانستان را فراهم کند.

وی در ادامه، ایجاد پایانه صادراتی و مرکز تخصصی حراج پنبه را یکی از طرح‌های پیشنهادی برای توسعه تجارت فرامرزی عنوان کرد و افزود: راه‌اندازی این مرکز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نمایش حضوری و برخط محصولات، امکان عرضه مستقیم کالا‌های باکیفیت تجار افغانستانی به خریداران و نمایندگان بازار‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون تصریح کرد: تمرکز خدمات بازاریابی، قیمت‌گذاری، تشریفات گمرکی و فرآیند‌های ترانزیتی در یک مجموعه تخصصی، علاوه بر کاهش هزینه‌ها و تسریع مبادلات، می‌تواند به افزایش شفافیت تجاری و ارتقای قدرت رقابت محصولات افغانستان در بازار‌های هدف منجر شود.

مودودی همچنین از آمادگی بخش خصوصی برای احداث واحد‌های بزرگ صنعتی، صنایع تبدیلی و واحد‌های فرآوری مواد معدنی در منطقه آزاد دوغارون خبر داد و گفت: با توجه به ذخایر غنی معدنی و ظرفیت‌های گسترده کشاورزی افغانستان، زمینه مناسبی برای مشارکت سرمایه‌گذاران دو کشور در ایجاد واحد‌های تولیدی و توسعه زنجیره ارزش فراهم است.

وی با اشاره به مشوق‌های قانونی سرمایه‌گذاری در این منطقه افزود: سرمایه‌گذاران افغانستانی می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات مناطق آزاد، از مزایایی همچون معافیت مالیاتی ۲۰ ساله، امکان مالکیت صددرصدی واحد‌های تولیدی، تسهیلات تردد بدون روادید در محدوده منطقه آزاد و تسهیل تشریفات اداری و تجاری بهره‌مند شوند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مکمل اقتصادی دو کشور خاطرنشان کرد: پیوند فناوری، دانش فنی و تجربه مدیریتی ایران با منابع اولیه و ظرفیت‌های تولیدی دو کشور، می‌تواند زمینه توسعه صنایع صادرات‌محور، جذب سرمایه‌گذاری و دستیابی به ظرفیت یک میلیارد دلاری تولید و عرضه محصولات دارای ارزش افزوده را فراهم سازد.

مودودی در ادامه گردشگری سلامت را از حوزه‌های مستعد همکاری مشترک دانست و اظهار کرد: اتباع افغانستان سالانه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار برای دریافت خدمات درمانی هزینه می‌کنند که بخشی از این تقاضا به دلیل محدودیت‌های صدور روادید و هزینه‌های بالای درمان، به کشور‌هایی از جمله هند هدایت می‌شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاران افغانستانی می‌توانند با مشارکت در ایجاد مراکز درمانی تخصصی و زیرساخت‌های پیشرفته پزشکی در منطقه آزاد دوغارون، از ظرفیت قابل‌توجه بازار گردشگری سلامت بهره‌مند شوند و ضمن تسهیل دسترسی شهروندان افغانستان به خدمات درمانی، زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال در این حوزه را فراهم کنند.

گفتنی است هیئت بلندپایه اتاق صنایع و معادن قندهار در سفری سه‌روزه، از ۱۲ تا ۱۴ آبان‌ماه، میهمان استان خراسان رضوی است. اعضای این هیئت پس از ورود به کشور از طریق مرز رسمی دوغارون و برگزاری نشست‌های تخصصی با مدیران و معاونان سازمان منطقه آزاد دوغارون، عازم مشهد شدند.

ادامه مذاکرات با فعالان اقتصادی، بازدید از ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی استان و دیدار با مسئولان و نمایندگان ارشد اقتصادی خراسان رضوی، از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر سه‌روزه با هدف شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و گسترش همکاری‌های تجاری و صنعتی میان دو کشور به شمار می‌رود.