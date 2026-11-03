سومین نمایشگاه آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ، موتورسیکلت و دوچرخه تا ۱۵ آبان‌ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی دایر است.

افتتاح نمایشگاه آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و موتورسیکلت در اراک

افتتاح نمایشگاه آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و موتورسیکلت در اراک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سومین نمایشگاه سفر، آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ، موتورسیکلت و دوچرخه در سالن پارس محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی در اراک گشایش یافت.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی با اشاره به اینکه با توجه به استقبال مردم استان این سومین دوره نمایشگاه برپا شده است، گفت: این نمایشگاه با حضور و مشارکت بیش از ۳۰ شرکت‌کننده از استان‌های کشور در پنج هزار مترمربع وسعت دایر شده است.

سبکتکین شفقت با بیان اینکه این رویداد فرصتی ارزشمند برای تعامل و تبادل تجربیات میان فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان و همچنین توسعه گردشگری استان است، افزود: نمایشگاه از ۱۱ تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی در اراک پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.